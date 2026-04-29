Dolceacqua solidale, pesca di beneficenza a sostegno del Gaslini: raccolti 2.456 euro

Dolceacqua solidale. Sono stati raccolti 2.456 euro con la pesca di beneficenza per 'La band degli orsi" a sostegno del Gaslini organizzata il 25 e il 26 aprile in piazza Mauro.

"Si è conclusa con partecipazione e un importante risultato solidale la pesca di beneficenza organizzata dal Centro Ricreativo Culturale di Dolceacqua, a favore dell’associazione 'La Banda degli Orsi', impegnata nel supporto ai piccoli pazienti dell’Ospedale Gaslini e alle loro famiglie" - fa sapere l 'Amministrazione comunale - "L’iniziativa ha permesso di raccogliere complessivamente 2.456 euro, un contributo concreto che andrà a sostenere le attività dell’associazione, da anni punto di riferimento nell’assistenza logistica, umana e psicologica alle famiglie dei bambini ricoverati".

L’Amministrazione Comunale esprime un "sentito ringraziamento a tutti coloro che, con il proprio gesto, hanno scelto di partecipare e sostenere questa importante iniziativa di solidarietà. Un grazie particolare va agli organizzatori del Centro Ricreativo Culturale, ai volontari e a quanti hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, rendendo possibile un momento di grande valore umano e comunitario".

"Ancora una volta – sottolinea il sindaco Fulvio Gazzola – Dolceacqua ha dimostrato il proprio cuore solidale. Anche attraverso piccoli gesti si possono ottenere risultati significativi e offrire un aiuto concreto a chi ne ha bisogno. L’ottima riuscita dell’evento conferma l’importanza di iniziative che uniscono la comunità nel segno della solidarietà e della vicinanza verso chi affronta situazioni difficili".