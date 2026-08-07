Sport e solidarietà sotto le stelle: a Bordighera torna la 'Podistica in notturna' (Foto)

Una serata all'insegna dello sport e della solidarietà verrà proposta dalla Croce Rossa Italiana comitato di Bordighera lunedì 10 agosto alle 20.30 alla rotonda di Sant'Ampelio: la tradizionale 'Podistica in notturna', camminata e corsa sotto le stelle non competitiva per adulti e bambini.

Una tradizione che si rinnova da ben 35 anni e che continua a rappresentare uno degli appuntamenti più attesi dell'estate bordigotta. "Il programma della serata prevede alle 18.30 l'accoglienza dei partecipanti che si potranno iscrivere all'evento presso la rotonda di Sant'Ampelio. Verso le 20.15 è previsto un riscaldamento collettivo e poi alle 20.30 vi sarà la partenza. Alla conclusione della gara è previsto un ristoro finale" - fanno sapere gli organizzatori - "I partecipanti seguiranno un circuito di circa sette chilometri, adatto a tutte le età e livelli, tra le vie del centro cittadino, il centro storico e il lungomare. Illuminazione, sicurezza e assistenza saranno garantite lungo tutto il tracciato".

L'evento avrà anche una finalità solidale. "Il ricavato della serata sarà interamente destinato al sostegno delle attività locali del comitato Cri di Bordighera tra cui assistenza ai vulnerabili e progetti di emergenza e prevenzione sul territorio" - svelano gli organizzatori - "Vi aspettiamo numerosi".