Una nuova lavagna multimediale per lo "Spazio 099": la donazione dello Zonta Club Sanremo

Una nuova lavagna multimediale interattiva arricchisce le dotazioni dello "Spazio 099", il servizio recentemente inaugurato in via Roma e dedicato alle famiglie e ai più giovani. La donazione è stata effettuata nei giorni scorsi dallo Zonta Club Sanremo, alla presenza del dottor Riccardo Borea, che si è particolarmente impegnato per lo sviluppo dello spazio. Si tratta di uno strumento moderno, completo di supporto regolabile, che consentirà di ampliare e rendere ancora più efficaci le attività proposte all'interno della struttura. La nuova tecnologia sarà infatti utilizzata nell'ambito delle iniziative didattiche, educative e laboratoriali. Un contributo concreto, dunque, per un luogo pensato come punto di riferimento per la comunità.

A sottolineare il valore dell'iniziativa è il vicesindaco Fulvio Fellegara, che ha espresso il proprio ringraziamento allo Zonta Club per la donazione. "Desidero ringraziare lo Zonta Club per la donazione della nuova lavagna multimediale interattiva, uno strumento prezioso che arricchisce l'offerta e le opportunità dello 'Spazio 099'. Mettere a disposizione delle famiglie e dei più giovani tecnologie innovative significa investire nella qualità dei servizi educativi", ha dichiarato Fellegara. Il vicesindaco ha quindi evidenziato l'importanza della collaborazione tra l'amministrazione comunale e le realtà associative presenti sul territorio. "Ancora una volta la collaborazione virtuosa tra il Comune e le realtà associative del territorio produce risultati a beneficio di tutti", ha aggiunto, rivolgendo un ringraziamento anche al dottor Borea.

La nuova dotazione tecnologica rappresenta quindi un ulteriore tassello nel percorso di crescita dello "Spazio 099", inaugurato recentemente in via Roma. La struttura è stata pensata per offrire servizi gratuiti di informazione, orientamento e supporto alla genitorialità, con particolare attenzione al benessere e alla crescita dei più giovani. Un ambiente inclusivo e accogliente, nel quale famiglie e ragazzi possono trovare opportunità, strumenti e occasioni di confronto. La lavagna interattiva permetterà di ampliare le possibilità operative dello spazio, sostenendo le diverse attività che vengono organizzate al suo interno. La donazione dello Zonta Club si inserisce così in una collaborazione tra istituzioni e associazionismo che punta a rafforzare i servizi rivolti alla comunità.