L'Imperiese corre sul Pnrr: è seconda in Liguria per progetti conclusi nei dati del Governo

L'Imperiese corre sul Pnrr: è la seconda provincia ligure per progetti conclusi. Secondo il documento del Governo sullo stato di attuazione del Piano, il 25,7 per cento degli interventi risulta concluso, mentre il 74,3 per cento è ancora in corso. Nel territorio imperiese sono stati finanziati complessivamente 2.008 progetti, per un valore di oltre 323 milioni di euro. Un dato che colloca la provincia alle spalle di Savona, dove è stato completato il 31,3 per cento dei progetti, ma davanti a La Spezia (24,9 per cento) e soprattutto a Genova, che si ferma al 12,5 per cento.

Il quadro regionale, però, evidenzia un forte ritardo della Liguria rispetto alla media nazionale. Complessivamente è stato concluso soltanto il 10,2 per cento dei 11.723 progetti finanziati con le risorse del Pnrr, contro una media del 26,2 per cento. L'89,8 per cento degli interventi è ancora in fase di realizzazione. Alla Liguria sono stati assegnati oltre 5 miliardi e 771 milioni di euro. La quota maggiore delle risorse è destinata alla missione Infrastrutture, con oltre 2 miliardi di euro, pari al 38 per cento del totale. Seguono la Transizione ecologica con oltre un miliardo (24,2 per cento) e Istruzione e ricerca con oltre 765 milioni (13,3 per cento). La missione meno finanziata è REPowerEU, il programma europeo per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi e accelerare la transizione energetica, con 57 milioni di euro, pari all'1% del totale.

Tra i principali soggetti attuatori figurano i ministeri, con 5.879 progetti per 561 milioni di euro, seguiti dai Comuni con 2.369 progetti per oltre 1 miliardo e 136 milioni, dagli altri enti pubblici non economici nazionali con 1.637 progetti per 173 milioni e dalla Regione Liguria, titolare di 383 progetti per un valore complessivo di 588 milioni di euro.