Taggia rinnova l'accordo con i Rangers: più controlli contro l'abbandono dei rifiuti e le fototrappole restano sul territorio

Più controlli sul territorio, un presidio costante contro l'abbandono dei rifiuti e un'attenzione particolare ai conferimenti effettuati fuori dagli orari consentiti. È questa la strada scelta dal Comune di Taggia, che ha deciso di rinnovare la collaborazione con l'Associazione Volontari Rangers Nucleo di Imperia, approvando una nuova convenzione della durata di un anno. L'obiettivo è semplice: migliorare il decoro urbano e contrastare quei comportamenti che continuano a creare disagi in diverse zone del territorio comunale.

Conferimenti fuori orario e rifiuti abbandonati: il problema resta. Nella delibera la Giunta ricorda come, nonostante le campagne informative rivolte ai cittadini attraverso brochure, sito internet e organi di stampa, continuino a verificarsi conferimenti dei rifiuti fuori dagli orari previsti, con conseguenze dirette sul decoro cittadino. A questo si aggiungono gli abbandoni di rifiuti ingombranti, apparecchi elettronici e altri materiali lasciati sul suolo pubblico, che ogni giorno il gestore del servizio è costretto a rimuovere dopo le segnalazioni ricevute. Per l'amministrazione è quindi necessario rafforzare non solo i controlli, ma anche l'attività di sensibilizzazione rivolta ai cittadini, alle attività commerciali, agli ambulanti dei mercati e agli organizzatori di manifestazioni ed eventi, affinché vengano rispettate le regole della raccolta differenziata.

I Rangers continueranno ad affiancare la Polizia Locale. La convenzione prevede che i Rangers operino in supporto alla Polizia Locale, svolgendo attività di vigilanza e monitoraggio del territorio, con particolare attenzione ai conferimenti irregolari e agli scarichi abusivi dei rifiuti. Il loro compito sarà anche quello di promuovere comportamenti corretti sotto il profilo ambientale e segnalare eventuali situazioni di possibile inquinamento. L'associazione, con sede a Sanremo e iscritta al Registro regionale del Terzo Settore, non è nuova a questo tipo di incarichi. Come evidenzia la delibera, ha già collaborato in passato con il Comune di Taggia e con quelli di Sanremo e Santo Stefano al Mare, ottenendo risultati ritenuti positivi dall'amministrazione.

Confermate anche fototrappole e telecamere. Tra gli strumenti che continueranno a essere utilizzati figurano anche i dispositivi di controllo a distanza, come fototrappole e telecamere automatiche, considerati utili per individuare chi abbandona rifiuti o effettua conferimenti non consentiti. L'associazione aveva manifestato la disponibilità a proseguire questa attività già nei mesi scorsi e il Comune ha scelto di confermare il progetto. Secondo la Giunta, la presenza costante dei Rangers rappresenta infatti un valido supporto alle forze di polizia e costituisce un efficace deterrente contro i comportamenti contrari al decoro pubblico.

Un rimborso spese da 3.500 euro. Per consentire all'associazione di svolgere il servizio è stato previsto un rimborso spese annuo di 3.500 euro. Le risorse serviranno a coprire i costi sostenuti per l'acquisto e la manutenzione delle fototrappole e degli altri dispositivi di controllo, il carburante per gli spostamenti sul territorio, le divise dei volontari, le spese telefoniche e gli oneri assicurativi. L'importo sarà liquidato solo dopo la verifica delle attività effettivamente svolte e delle spese sostenute. L'accordo avrà una durata di dodici mesi dalla firma della convenzione. Al termine del periodo il Comune potrà valutare i risultati ottenuti e decidere se proseguire ulteriormente la collaborazione. Nel frattempo l'amministrazione punta a rafforzare l'attività di vigilanza ambientale e a ridurre quei fenomeni di abbandono dei rifiuti che continuano a rappresentare una delle principali criticità sul fronte del decoro urbano.