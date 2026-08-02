Vinadio, i giovani protagonisti del Campo Scuola ANA: una giornata di valori, formazione e spirito alpino (foto & video)

Una giornata intensa, partecipata e ricca di significato si è svolta sabato 1° agosto a Vinadio, nella suggestiva cornice del Forte Albertino, dove è in corso il Campo Scuola nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini.L’iniziati va, iniziata il 25 luglio e destinata a proseguire fino all’8 agosto, coinvolge ragazze e ragazzi provenienti da diverse località italiane in un’esperienza formativa della durata di quindici giorni. Il Campo Scuola di Vinadio rientra tra i quindici campi organizzati nel 2026 dall’Associazione Nazionale Alpini e si rivolge ai giovani dai 16 ai 24 anni. Non si tratta semplicemente di un soggiorno estivo, ma di un autentico percorso educativo, pensato per trasmettere alle nuove generazioni i valori della responsabilità, della solidarietà, del rispetto delle regole e del servizio alla comunità.

Federico Guadalupi, un alpino imperiese alla direzione del campo. A dirigere il Campo Scuola nazionale di Vinadio è Federico Guadalupi, alpino della Sezione ANA di Imperia e figura da molti anni impegnata nel coinvolgimento e nella formazione delle nuove generazioni. Guadalupi ricopre attualmente l’incarico di coordinatore dei Giovani ANA del 1° Raggruppamento, organismo che comprende le Sezioni dell’Associazione Nazionale Alpini del Nord-Ovest. La sua presenza alla guida del campo rappresenta quindi un motivo di particolare orgoglio e soddisfazione per la Sezione ANA di Imperia. Il suo impegno nei confronti dei giovani e della vita associativa alpina si è sviluppato nel corso degli anni attraverso incarichi, incontri, attività formative e iniziative dedicate alla trasmissione della memoria e dei valori alpini.

La direzione di un Campo Scuola così articolato richiede preparazione, capacità organizzativa, sensibilità educativa e un lungo lavoro preliminare. Durante le due settimane di permanenza, infatti, i ragazzi vengono accompagnati in un percorso nel quale ogni attività diventa occasione di crescita personale e collettiva. Il principio che guida l’esperienza è racchiuso nell’espressione “Il Noi prima dell’Io”: una sintesi efficace dello spirito alpino, fondato sulla collaborazione, sull’aiuto reciproco e sulla capacità di anteporre il bene della comunità all’interesse individuale. Un’intervista realizzata con Federico Guadalupi durante la giornata permetterà di approfondire direttamente le finalità del Campo Scuola, il lavoro dello staff e l’esperienza vissuta dai giovani partecipanti.

La presentazione dei ragazzi alla comunità. Uno dei momenti più significativi della giornata è stato rappresentato dalla presentazione dei ragazzi alla comunità locale, alle autorità, alle Forze dell’Ordine e alle numerose rappresentanze dell’Associazione Nazionale Alpini. I giovani hanno dimostrato compostezza, partecipazione e senso di responsabilità, offrendo un’immagine concreta dei risultati raggiunti attraverso la vita in comune, il rispetto degli orari, la collaborazione e le attività formative. La cerimonia ha permesso alla popolazione di conoscere da vicino i ragazzi e di comprendere il valore di un progetto che investe sulla loro crescita umana e civile.

Particolarmente suggestiva è stata la presenza dei numerosi vessilli e gagliardetti dei Gruppi alpini, schierati durante la manifestazione. Ogni vessillo rappresenta una comunità, una storia, un territorio e generazioni di alpini che hanno operato nel servizio, nella solidarietà e nella difesa della memoria. La loro presenza attorno ai ragazzi ha assunto un profondo significato simbolico: il patrimonio morale e associativo degli alpini viene custodito dagli anziani, vissuto dagli adulti e affidato con fiducia alle nuove generazioni. È stata un’immagine di grande forza: i colori e i simboli dei Gruppi alpini riuniti davanti a giovani provenienti da territori diversi, accomunati dalla volontà di conoscere più da vicino il mondo dell’ANA e i valori che esso rappresenta.

Le attività del Campo Scuola. Nel corso dei quindici giorni, i partecipanti prendono parte a escursioni, esercitazioni, momenti di formazione, attività sportive e incontri con le diverse componenti operative dell’Associazione Nazionale Alpini. I ragazzi hanno la possibilità di conoscere il lavoro dei volontari della Protezione Civile ANA, delle unità cinofile, delle squadre antincendio boschivo, degli operatori impegnati nel settore idrogeologico, nella logistica, nelle telecomunicazioni e nell’impiego dei droni. Particoare attenzione viene dedicata anche alla Sanità Alpina, al primo soccorso e all’organizzazione delle strutture sanitarie da campo. A queste esperienze si uniscono la conoscenza della montagna, l’educazione alla sicurezza, il rispetto dell’ambiente, la memoria storica e il rapporto con le istituzioni e le Forze dell’Ordine. Le attività non hanno una finalità militare, ma mirano a formare giovani più consapevoli, autonomi e disponibili verso il prossimo, mostrando loro quanto siano importanti il volontariato e la partecipazione attiva alla vita della comunità.

La presenza della Sezione ANA di Imperia. Alla giornata ha preso parte anche una significativa rappresentanza della Sezione ANA di Imperia, a testimonianza della vicinanza al Campo Scuola e al suo direttore Federico Guadalupi. Erano presenti il presidente sezionale Natale Valdiserra, il vicepresidente Elvio Fraboni, Sergio Lanza e il socio simpatizzante amico degli alpini Cav. Uff. Roberto Pecchinino. La delegazione imperiese ha seguito con particolare interesse la presentazione dei ragazzi e i diversi momenti della cerimonia, esprimendo apprezzamento per il lavoro compiuto dal direttore, dallo staff organizzativo, dagli istruttori e da tutti i volontari impegnati nella realizzazione del campo. La presenza di Federico Guadalupi alla direzione dell’iniziativa rafforza il legame tra il territorio imperiese e il Campo Scuola di Vinadio, confermando la capacità della Sezione ANA di Imperia di esprimere figure impegnate anche a livello interregionale e nazionale.

La Santa Messa celebrata da don Graziano Colombo. Momento centrale e particolarmente sentito della giornata è stata la Santa Messa celebrata da don Graziano Colombo, alla presenza dei giovani, degli alpini, delle autorità, delle Forze dell’Ordine e della comunità. La celebrazione ha richiamato i valori della fraternità, della solidarietà, del rispetto e del servizio agli altri, principi che appartengono profondamente alla tradizione alpina. La partecipazione attenta e composta dei ragazzi ha reso la funzione religiosa ancora più significativa, inserendola pienamente nel percorso educativo e umano vissuto all’interno del Campo Scuola.

Un investimento concreto sulle nuove generazioni. La giornata di Vinadio ha dimostrato quanto sia importante offrire ai giovani occasioni autentiche di incontro, formazione e responsabilità. Quando vengono affidati loro compiti concreti, regole chiare e valori credibili, ragazze e ragazzi sanno rispondere con entusiasmo, generosità e maturità. Il Campo Scuola rappresenta dunque un investimento sul futuro. Attraverso la vita comune, il contatto con la montagna, il volontariato e la conoscenza delle istituzioni, i giovani imparano che nessuna comunità può crescere senza collaborazione, rispetto e disponibilità verso gli altri. Una giornata molto bella, vissuta nel segno dell’amicizia, della partecipazione e dell’alpinità, che ha visto nei ragazzi i veri protagonisti. A Vinadio il passato non è stato soltanto ricordato, ma è stato affidato con fiducia alle nuove generazioni, affinché lo spirito di solidarietà e di servizio degli alpini possa continuare a vivere e a rinnovarsi nel tempo.

Roberto Pecchinino