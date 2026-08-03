Sanremo: Villa Zirio e deposito di via Galilei, il Comune rinnova le concessioni gratuite alla Fondazione Orchestra Sinfonica

La Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo continuerà a utilizzare gratuitamente gli uffici al primo piano di Villa Zirio e il locale di via Galilei destinato al deposito delle attrezzature. È quanto prevedono due distinte delibere di indirizzo approvate dalla Giunta comunale, che confermano gli spazi già in uso alla Fondazione nell'ambito del rapporto di collaborazione con Palazzo Bellevue. Le concessioni, entrambe a titolo gratuito, avranno durata di un anno a partire dal 1° agosto 2026, con l'obbligo per la Fondazione di provvedere alla manutenzione ordinaria, alla pulizia degli immobili e al rimborso delle utenze.

Per quanto riguarda Villa Zirio, l'Amministrazione comunale ricorda come la sede storicamente assegnata alla Fondazione fosse inizialmente collocata al secondo piano dell'edificio, in virtù della convenzione stipulata nel 2003 e successivamente rinnovata. Nel frattempo il Comune aveva previsto di destinare la villa agli uffici del Giudice di Pace, progetto che però non ha mai trovato concreta attuazione a causa della necessità di importanti lavori di adeguamento dell'immobile. Nel 2024, inoltre, le condizioni manutentive del secondo piano hanno reso necessario il trasferimento provvisorio degli uffici della Fondazione al primo piano, soluzione che ora viene nuovamente confermata.

La proroga della concessione è motivata anche dalla volontà dell'Amministrazione di mantenere un presidio costante dell'immobile, mentre prosegue la progettazione del futuro intervento di restauro e riqualificazione di Villa Zirio, considerata strategica nel programma amministrativo. Contestualmente resta aperta la revisione del rapporto di comodato relativo agli spazi del Palafiori, concessi alla Fondazione nel 2020, con l'obiettivo di ridefinire complessivamente la distribuzione delle sedi a disposizione dell'Orchestra Sinfonica.

La seconda delibera riguarda invece il locale comunale di via G. Galilei 231, utilizzato come deposito delle attrezzature dell'orchestra. La necessità di individuare questo spazio era nata dopo il rilascio dei locali al piano terra del Palafiori, precedentemente occupati dalla Fondazione e rientrati nella disponibilità del Comune. Anche in questo caso la Giunta ha preso atto dell'utilizzo già avvenuto fino al 31 luglio 2026 e ha disposto una nuova concessione gratuita della durata di dodici mesi, sempre con decorrenza dal 1° agosto 2026.

Entrambi i provvedimenti demandano agli uffici del Settore Sviluppo Economico, Ambientale e Floricoltura la formalizzazione delle concessioni. Per Palazzo Bellevue le decisioni non comportano particolari riflessi economici, se non il rimborso delle utenze da parte della Fondazione, mentre consentono di garantire continuità alle attività amministrative e logistiche dell'Orchestra Sinfonica in attesa delle future scelte sulla riorganizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale.