Franco Baresi, il ricordo di Castelvittorio commuove il Milan Club di Perinaldo

Un gesto semplice ma dal profondo valore simbolico, capace di commuovere e unire una comunità di tifosi ben oltre i confini cittadini. Il Milan Club "Franco Baresi" di Perinaldo ha voluto esprimere il proprio più sentito ringraziamento al sindaco di Castelvittorio, Gian Stefano Oddera, e all'intera Amministrazione Comunale, per l'omaggio reso nei giorni scorsi alla memoria di Franco Baresi, lo storico capitano del Milan e della Nazionale scomparso all'età di 66 anni.

Nei giorni scorsi il Consiglio Comunale di Castelvittorio ha infatti aperto la propria seduta con un minuto di silenzio dedicato al campione, in segno di rispetto e cordoglio. Un gesto che, pur nella sua semplicità, testimonia come la figura di Baresi continui a rappresentare un punto di riferimento non solo per i tifosi rossoneri, ma per chiunque riconosca nello sport valori come lealtà, appartenenza, serietà, rispetto e senso delle istituzioni.

"Ci ha colpito molto che un Consiglio Comunale abbia voluto fermarsi per ricordare il nostro Capitano. Significa riconoscere il valore umano di una persona che, attraverso il calcio, è diventata un esempio per intere generazioni. È un gesto che merita il nostro più sincero apprezzamento", dichiara il Milan Club "Franco Baresi" di Perinaldo, sottolineando come l'iniziativa dell'Amministrazione ligure vada ben oltre il semplice omaggio istituzionale, toccando corde profonde nella comunità rossonera del territorio.

Il club, che porta proprio il nome dell'ex capitano rossonero, ha espresso l'auspicio di poter manifestare personalmente la propria riconoscenza al sindaco Oddera e all'Amministrazione Comunale di Castelvittorio con un piccolo omaggio simbolico, quale segno tangibile di gratitudine da parte della comunità rossonera del Ponente ligure.