Ospedaletti, Boeri lancia l'appello in Consiglio: “È un paese di anziani, ci occupiamo della comunità oppure no?”

Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale di Ospedaletti è stata discussa un’interpellanza presentata dal gruppo di minoranza Ospedaletti Insieme, incentrata su due temi: l’affidamento del servizio di comunicazione istituzionale a testate giornalistiche online e la mancata attivazione dello streaming delle sedute consiliari.

Nel corso del dibattito, il consigliere Giorgio Boeri (Ospedaletti Rinasce) ha rivolto un appello diretto al sindaco e alla giunta: “Questo è un paese di anziani, ci occupiamo della comunità oppure no?”, ha detto Boeri.

Il nodo centrale è quello dell’accessibilità all’informazione. Entrambi i gruppi di minoranza hanno puntato l’attenzione su alcune scelte comunicative, tra cui l’introduzione sistematica dei codici QR in documenti e notifiche ufficiali (come le multe), che – pur essendo strumenti moderni e ormai diffusi in tutta la penisola – potrebbero risultare poco fruibili per una parte della popolazione, in particolare quella più anziana. Da qui la proposta del consigliere di prevedere canali alternativi, così da non lasciare indietro i cittadini più fragili.

Inoltre, riprendendo uno dei due temi dell’interpellanza, i consiglieri di minoranza hanno nuovamente evidenziato come la mancata trasmissione online delle sedute consiliari rischi di escludere una parte significativa della cittadinanza dalla partecipazione alla vita pubblica e istituzionale del Comune.

La richiesta dello streaming si inserisce così in una riflessione più ampia sulla necessità di garantire partecipazione e accesso all’informazione a tutti i cittadini, indipendentemente dal livello di familiarità con gli strumenti digitali.