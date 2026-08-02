"Grazie per aver fatto parte della nostra vita", Bordighera dedica una santa messa a Enrico Biancheri (Foto)

Bordighera dedica una santa messa a Enrico Biancheri. E' stata celebrata ieri sera al porto a un mese dalla sua scomparsa.

Tante persone, parenti, amici e associazioni, hanno partecipato alla benedizione delle imbarcazioni e alla santa messa prefestiva in memoria dell'amato Enrico, conosciuto in città per la sua professione, era un imbianchino, ma soprattutto per la sua attività al servizio della comunità parrocchiale del centro storico, per il suo ruolo di priore della Confraternita di San Bartolomeo degli Armeni e per il suo impegno nella Società di Mutuo Soccorso dei Pescatori.

La comunità si è così riunita per ricordare un caro amico. "Grazie per aver fatto parte della nostra vita" - dice la Società di Mutuo Soccorso dei Pescatori - "Forse non siamo durati per sempre come avevamo immaginato ma questo non cambia ciò che significavi per noi. Ci hai lasciato ricordi che porteremo sempre con noi, momenti che ci hanno resi felici e sentimenti. Non tutte le persone che entrano nella nostra vita sono destinate a rimanere per sempre, alcune fanno parte solo di un capitolo ma lasciano comunque un segno che rimane ed è esattamente quello che hai fatto tu per noi. Anche se tutto è finito in modo diverso da come avevamo immaginato saremo sempre grati di averti conosciuto perché non importa dove ci porterà la vita tu sarei sempre parte della nostra storia".

"Mercoledì 5 agosto alle 20.45 la santa messa sarà celebrata nella chiesa di Madonna della Ruota" - fa sapere alla conclusione della santa messa don Luca Salomone - "Un'occasione unica per scoprire una chiesa che solitamente è chiusa al pubblico".