Bordighera in lutto: è morto Enrico Biancheri, figlio del pittore 'Ciacio'

Bordighera è in lutto per la prematura scomparsa di Enrico Biancheri.

La triste notizia ha sconvolto l'intera comunità che si stringe attorno alla famiglia del noto e amato Enrico, figlio del compianto pittore bordigotto Sergio Biancheri, conosciuto da tutti come 'Ciacio', scomparso nel 2024. Proprio lo scorso ottobre Enrico, insieme al fratello Davide Dell'Agnello Biancheri, aveva organizzato una mostra, "Il mio mare", all'ex chiesa Anglicana dedicata alle opere del padre per far scoprire il talento di Ciacio e ripercorrere la sua vita artistica a partire dal 1960.

Enrico era conosciuto in città per la sua professione, era un imbianchino, ma anche per la sua attività al servizio della comunità parrocchiale del centro storico, per il suo ruolo di priore della Confraternita di San Bartolomeo degli Armeni e per il suo impegno nella Società di Mutuo Soccorso dei Pescatori. Chi l'ha conosciuto lo ricorda come una persona gentile, buona, sempre sorridente, disponibile e con un animo garbato. Era un appassionato di sport, amante della bici e del nuoto, sempre in prima linea per tramandare le tradizioni bordigotte e portare in spalla la statua del santo patrono durante la processione organizzata nel giorno di Sant'Ampelio.

La redazione di Sanremonews.it porge le più sentite condoglianze alla famiglia di Enrico Biancheri.