Sanremo, cane trovato morto nel cortile di un’abitazione: ipotesi colpo di calore, indagini in corso (Foto)

È stato trovato senza vita nel primo pomeriggio di oggi, il corpo di un cane all’interno del cortile di un’abitazione privata in strada Borgo a Sanremo. A notarlo è stato un residente della zona, che da due giorni avvertiva un forte odore provenire dalla casa vicina. Insospettito, ha deciso di controllare ed è stato lui a dare l’allarme dopo aver visto l’animale, ormai privo di vita.

Al momento del ritrovamento, i proprietari dell’abitazione risultavano assenti e la casa appariva in condizioni di semi abbandono, con evidenti segni di incuria. Il cane, provvisto di microchip, giaceva invece nel cortile,

Secondo le prime osservazioni, l'animale non sembrerebbe morto da più di 48 ore e sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza. Saranno comunque le analisi veterinarie a chiarire con precisione le cause del decesso.

Una delle ipotesi più plausibili è quella di un colpo di calore, aggravato dalla possibile assenza di acqua e dalle temperature particolarmente elevate di questi giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sanremo e il personale dell’Asl 1 Imperiese, che ha provveduto al recupero del corpo del cane.

L’episodio ha suscitato grande impressione tra i residenti della zona, dove alcuni conoscevano già l’animale. Intanto, si attende l’esito degli esami veterinari per fare piena luce sull’accaduto.