Nuovo profilo fake per un politico ponentino, preso di mira su Instagram l'assessore Marco Scajola

Nuovo profilo social fake per un politico della nostra provincia. Questa volta è toccato all’assessore regionale Marco Scajola. Questa mattina, in molti hanno chiamato l’amministratore ponentino per chiedere se aveva cambiato profilo visto che, da quello fasullo venivano chieste le amicizie.

Ovviamente l’entourage di Marco Scajola si è subito messo al lavoro per mettere in atto tutte le pratiche del caso, denunciando il fatto. L’assessore regionale ha voluto evidenziare come il suo unico profilo Instagram sia scajolamarco.