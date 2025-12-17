 / Cronaca

Cronaca | 17 dicembre 2025, 16:02

Nuovo profilo fake per un politico ponentino, preso di mira su Instagram l'assessore Marco Scajola

Messe in atto tutte le pratiche del caso per la denuncia

Nuovo profilo fake per un politico ponentino, preso di mira su Instagram l'assessore Marco Scajola

Nuovo profilo social fake per un politico della nostra provincia. Questa volta è toccato all’assessore regionale Marco Scajola. Questa mattina, in molti hanno chiamato l’amministratore ponentino per chiedere se aveva cambiato profilo visto che, da quello fasullo venivano chieste le amicizie.

Ovviamente l’entourage di Marco Scajola si è subito messo al lavoro per mettere in atto tutte le pratiche del caso, denunciando il fatto. L’assessore regionale ha voluto evidenziare come il suo unico profilo Instagram sia scajolamarco.

Carlo Alessi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium