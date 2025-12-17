Tunnel di Tenda: orario prolungato fino alle 23:00 nei fine settimana e festivi

La Commissione Intergovernativa Italia-Francia che si è riunita oggi, mercoledì 17 dicembre, presso gli uffici della sede Anas del Piemonte, ha disposto l’estensione della fascia oraria di transito all’interno del tunnel di Tenda nel fine settimana e nei giorni festivi durante i quali la galleria sarà percorribile fino alle ore 23:00.

La modifica della fascia oraria di transito sarà attiva a partire dal prossimo fine settimana (sabato 20 e domenica 21 dicembre) e per quelli successivi fino a domenica 11 gennaio 2026 compresa. Durante i giorni feriali il transito all’interno del tunnel continuerà ad essere garantito nella fascia oraria continuativa 6:00 – 21:00.

Il nuovo assetto orario è stato disposto per favorire gli spostamenti durante il periodo delle festività invernali.

Il tavolo binazionale si riunirà nuovamente a gennaio 2026 per deliberare le fasce di apertura del tunnel a decorrere da lunedì 12 gennaio.

due fasce orarie di transito che si alterneranno fino all’11 gennaio 2026

Giorni feriali: fascia oraria 6:00 – 21:00

Il primo ciclo da Italia a Francia è alle ore 6:00, l’ultimo ore 20:30;

da Francia a Italia il primo ciclo è alle ore 6:15, l’ultimo alle ore 20:45.

Sabato, domenica e festivi: fascia oraria 6:00 – 23:00

Il primo ciclo da Italia a Francia è alle ore 6:00, l’ultimo ore 22:30;

da Francia a Italia il primo ciclo è alle ore 6:15, l’ultimo alle ore 22:45.