Bordighera: incontro positivo tra Comune e associazioni di categoria sul porto turistico

A Palazzo Garnier a Bordighera il sindaco Vittorio Ingenito ha avuto un incontro con le associazioni di categoria Coldiretti Impresa Pesca Liguria, Confcooperative Fedagri Pesca Liguria e Legacoop Liguria Agroalimentare in merito al nuovo piano tariffario e alle disposizioni di sicurezza nell’area del porto turistico, per discutere le richieste dei pescatori.

L'incontro è stato molto positivo, affermano entrambe le parti, e improntato a una ricerca di soluzioni che tenga conto delle necessità di entrambe le parti in causa.

"Da parte dell'amministrazione comunale - afferma il sindaco - c'è la massima disponibilità ad andare incontro a un piano tariffario in linea con le altre zone della Liguria. Per ora andremo a forfeitizzare il consumo di luce e acqua per i pescatori, una prima soluzione che seguirà l'installazione di contatori loro dedicati. In merito alla sicurezza abbiamo affermato la necessità di avere sempre un perito che verifichi le manovre eseguite dalle varie imbarcazioni e siamo rimasti d'accordo che entro un mese ci sarà un confronto tra periti per vedere se le barche che abbiamo unito agli altri pescherecci possono fare le manovre in sicurezza o meno. Il confronto è stato molto positivo: ha evidenziato le posizioni delle parti, tracciando una strada che non sia quella del contenzioso".

All'incontro ha partecipato anche la Regione nella figura del vicepresidente Alessandro Piana, con cui si è parlato di eventuali finanziamenti che potrebbero arrivare per il porto, così da investire in operazioni per risolvere al meglio la situazione.

"Siamo contenti dell'apertura avuta da parte dell'amministrazione e del fatto che il prossimo mese dovremmo arrivare a una risoluzione delle questioni - afferma Lara Servetti, responsabile regionale di Legacoop Liguria settore agroalimentare - Entro un mese appunto saranno fatte delle verifiche per le imbarcazioni, alla luce dei dobbi sorti in merito alla monovrabilità delle imbarcazioni. Per la tariffa l'impegno è di applicare la tariffa prevista per legge ai pescatori (in precedenza non era prevista una quota, ndr), mentre per quanto riguarda le utenze verrà effettuato un conteggio che permetterà di pagare gli effettivi utilizzi delle risorse. Il Comune si è impegnato quindi per arrivare a un conteggio a consumo. In questo è stata fondamentale la Regione, che ci ha parlato dell'esistenza di alcuni fondi messi a bando, per cui il Comune di Bordighera potrebbe presentare domanda, per cofinanziare le operazioni di ammodernamento del porto. Un buon incontro, con il confronto si arriva sempre a trovare delle soluzioni".