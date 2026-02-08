Sanremo: il Gianni Berrino difende Pucci "Attacchi per la sua presunta destra superano la decenza e divide la politica oggi"

Il senatore ligure di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino, interviene nel dibattito sulla partecipazione del comico Pucci al Festival di Sanremo, criticando duramente le polemiche nate in queste ore. «Negli anni abbiamo assistito a qualsiasi politicizzazione da parte della sinistra, e anche il festival della canzone italiana ne è stato spesso coinvolto», afferma Berrino, sottolineando come le contestazioni attuali abbiano superato ogni limite.

«Ma attaccare, come sta accadendo in queste ore, la partecipazione del comico Pucci perché considerato di “destra”, supera qualsiasi decenza», aggiunge il senatore. Secondo l’esponente di FdI, si tratterebbe di un vero e proprio tentativo di censura: «Quelli che si ergono a difensori delle libertà vorrebbero censurare un artista che, tra l’altro, ogni volta che è stato all’Ariston ha sempre ottenuto il tutto esaurito».

Berrino conclude ribadendo la sua posizione a favore della presenza del comico sul palco dell’Ariston: «Pucci a Sanremo è sempre il benvenuto, mentre la sinistra si commenta da sola».