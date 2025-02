Coldirodi, a breve il ripristino dell'illuminazione pubblica: nel 2026 la trasformazione di tutte le luci a led

Buone notizie per i residenti di Coldirodi, frazione di Sanremo, che da tempo lamentano il buio in molte vie della zona, tra cui strada Capo Nero, via Ospedaletti e via Monte Ortigara. I cittadini, esasperati da una situazione che compromette la sicurezza e la qualità della vita, si erano fatti sentire anche tramite una lettera pubblica, chiedendo un intervento rapido e risolutivo.

A seguito delle segnalazioni, l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella, ha comunicato che è stato raggiunto un accordo con Enel per affidare il servizio di manutenzione dell’illuminazione pubblica per tutto il 2025. "A seguito di verifiche fatte con tecnici, interni ed esterni, siamo giunti a un accordo con Enel, a cui affideremo per un anno ponte, quindi il 2025, tutto il servizio manutentivo. In questo accordo c'è l’impegno di ripristinare tutta l’illuminazione pubblica, quindi verranno sostituite tutte le lampade spente, riportando l’area in una situazione di normalità".

Ma l’amministrazione non si fermerà qui. Donzella ha infatti annunciato anche un piano a lungo termine: "Non solo. Siamo andati oltre. Abbiamo già previsto, con un’altra società che sta svolgendo importanti lavori per il Comune, la trasformazione a LED di tutte le luci e il rifacimento integrale dell’impianto elettrico per il 2026. Tutto questo è stato stabilito nei giorni scorsi dopo uno scambio di corrispondenze".

Il progetto mira a risolvere definitivamente il problema dell’illuminazione pubblica, migliorando sia la sostenibilità energetica che la sicurezza stradale. La sostituzione delle vecchie lampade con luci a LED consentirà non solo una migliore illuminazione, ma anche un risparmio energetico significativo per la città.