Coldirodi al buio, residenti in difficoltà: "Camminiamo con le torce dei cellulari accese, ci sentiamo abbandonati"

Egregio Direttore,

nella frazione di Coldirodi, da tempo diversi tratti di numerose vie rimangono al buio: strada rotabile Capo Nero, strada alla Colla, via Ospedaletti, via Monte Ortigara, via Umberto, e molte altre.

Questa pericolosa situazione non garantisce ai residenti la sicurezza e la visibilità necessarie, tanto che si è costretti a camminare con le torce dei cellulari accese per evitare incidenti.

Nonostante le segnalazioni fatte al Comune e le rassicurazioni ricevute da alcune associazioni locali, che promettevano un ripristino della normale illuminazione a breve, il disservizio e i disagi persistono. La preoccupazione tra i residenti è alta, poiché la mancanza di luce rende difficile sentirsi al sicuro lungo le strade.

Per ora, la sensazione di abbandono è forte e la mancata risoluzione del problema continua ad alimentare difficoltà quotidiane e situazioni di rischio per chi vive o transita in queste zone.

"Sotto i riflettori ci trovi gli attori, le persone sincere le trovi quasi sempre al buio," conclude amaramente la lettera.