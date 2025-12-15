Sanremo: Mercato dei Fiori, gli investimenti PNRR procedono regolarmente. Sergio Tommasini: "Patrimonio economico e culturale che guarda al futuro"

Il Mercato dei Fiori di Sanremo rappresenta da decenni uno dei pilastri economici, culturali e identitari della città e dell’intero comparto florovivaistico ligure. Un luogo che unisce tradizione, innovazione e vocazione internazionale, rendendo Sanremo un punto di riferimento riconosciuto ben oltre i confini nazionali.

In questo contesto, Amaie Energia e Servizi S.r.l., società cui è affidata la gestione del compendio immobiliare del Mercato dei Fiori, conferma che gli investimenti previsti a valere sui fondi PNRR stanno procedendo in modo equilibrato, ordinato e nel pieno rispetto dei cronoprogrammi autorizzati.

"Ad oggi - dichiara l'Ing. Luca Pesce, RUP - circa il 30% degli interventi previsti risulta completato, con una stima attendibile di conclusione complessiva entro giugno 2026, in linea con le scadenze previste dalla normativa vigente".

Il piano di investimenti - dichiara l'Ing. Enrico Ingenito, Direttore dei Lavori - e' pari a circa 15,7 milioni di euro ed interessa diverse aree del compendio immobiliare del Mercato dei Fiori, ed in particolare: il fabbricato principale (due piani fuori terra e un piano interrato); la struttura centrale con cortile coperto e travi in legno lamellare; l’edificio denominato Silos; il grande immobile ad uso magazzino di circa 18.800 mq. Gli interventi in corso e programmati sono finalizzati a:

Riqualificare e adeguare alla normativa antincendio le aree oggi dismesse del piano terra del fabbricato principale, creando nuovi spazi per contrattazione, movimentazione e logistica; Realizzare un HUB di interscambio per mezzi pesanti di circa 8.000 mq; Costruire nuove celle frigorifere e riqualificare quelle esistenti, migliorando i processi di conservazione dei prodotti; Installare impianti fotovoltaici per contenere i costi energetici di un’attività altamente energivora; Sostituire e potenziare i gruppi frigoriferi a servizio delle celle; Realizzare un sistema di accumulo e distribuzione del freddo (“banca del freddo”); Riqualificare e adeguare alla prevenzione incendi l’immobile magazzino.

Accanto agli interventi strutturali - dichiara il Direttore del Mercato Franco Barbagelata - una parte degli investimenti è destinata a azioni di supporto al sistema del mercato, tra cui iniziative di formazione, marketing e partecipazione a fiere ed eventi di settore, con l’obiettivo di rafforzare la competitività degli operatori e aprire nuove prospettive di sviluppo.

“Il Mercato dei Fiori di Sanremo - dichiara il Presidente di Amaie Energia e Servizi - Dott. Sergio Tommasini - non è solo un luogo di scambio commerciale, ma un patrimonio economico e culturale che guarda al futuro. Gli investimenti in corso rappresentano una scelta strategica per rendere questa infrastruttura sempre più moderna, efficiente e sostenibile, nel rispetto della sua storia e della sua identità”.

In un’epoca di mercati sempre più globali e digitalizzati, il Mercato dei Fiori di Sanremo continua a distinguersi come simbolo di eccellenza, sostenibilità e valorizzazione del territorio, coniugando tradizione e innovazione.

Amaie Energia e Servizi conferma il proprio impegno a portare a termine il progetto nei tempi previsti, garantendo trasparenza, dialogo con gli operatori e una visione di crescita condivisa.