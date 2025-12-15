Sanremo scommette sull’intelligenza dei dati per i flussi turistici: in arrivo la piattaforma TIM (Foto)

Il Comune di Sanremo ha deciso di adottare la piattaforma TIM City Forecast Turismo, sviluppata da TIM Enterprise, uno strumento che permette di monitorare il controllo dei flussi, la gestione della capacità di carico e l’impatto dei grandi eventi sul territorio.

In particolare, TIM City Forecast abilita analisi approfondite e sempre aggiornate dei flussi turistici, grazie ad algoritmi avanzati che elaborano i dati della rete mobile TIM, in maniera anonima e aggregata, nel pieno rispetto della privacy.

Il Comune avrà così a disposizione analisi sempre aggiornate e di facile consultazione sulle presenze sul territorio, aggregate anche per provenienze e per caratteristiche sociodemografiche, come fascia di età e genere, così da tracciare un quadro completo della domanda dei visitatori, per adattare e strutturare al meglio i servizi e la promozione del territorio.

L’amministrazione comunale potrà pianificare con più precisione la gestione della mobilità urbana, la sicurezza e le informazioni volte a promuovere il territorio. Il sistema sarà attivo a partire dal nuovo anno, fornendo analisi specifiche dedicate ai grandi eventi come ad esempio il Festival della Canzone Italiana, i concerti e le fiere.

Si tratta quindi di un modello di turismo intelligente che aiuta l’amministrazione a prendere decisioni in tempo reale basate su dati affidabili, a valutare l’efficacia delle iniziative, a gestire in modo predittivo eventuali emergenze e a sviluppare strategie mirate per attrarre nuove tipologie di turisti.

“Questa piattaforma – dichiarano il Sindaco Alessandro Mager e l’assessore al turismo Alessandro Sindoni – rappresenta uno strumento strategico per una governance turistica basata su evidenze reali e misurabili, che consente di analizzare gli eventi e ottenere informazioni sulle presenze e le dinamiche di mobilità in tempo reale. Durante la scorsa edizione del Festival, sono stati stimati 42.000 pernottamenti in una sola notte, un dato compatibile con la capacità ricettiva e quanto dobbiamo organizzarci per accogliere al meglio coloro che raggiungono e vivono Sanremo.

Avere a disposizione questi dati, inoltre, ci consente di indirizzare le prossime campagne di destinazione. Grazie al supporto del Tavolo del Turismo, potremo disporre di uno strumento di analisi che ci permetta di programmare in modo più preciso per attrarre investimenti e garantire servizi adeguati”.

“Vogliamo accompagnare aziende e Pubblica Amministrazione nel percorso di trasformazione digitale attraverso la più grande piattaforma ICT del Paese, che mette insieme connettività, data center, proprietari di nuova generazione, servizi cloud, cybersecurity e soluzioni IoT – dichiara Luca Picciolo, Head of Sales North Ovest di TIM Enterprise – Sanremo rappresenta un esempio concreto: attraverso le piattaforme TIM City Forecast e TIM Urban Genius utilizziamo l’intelligenza artificiale e la sensoristica avanzata per migliorare la vita dei cittadini e supportare uno sviluppo urbano sostenibile. Forniamo all’amministrazione strumenti basati sui dati che aiutano a prendere decisioni informate, aumentando l’efficienza tecnologica e offrendo soluzioni affidabili e sicure, che garantiscono la sovranità dei dati e promuovono lo sviluppo di applicazioni innovative per la smart land, già adottate da molte città”.