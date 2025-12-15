Sanremo: consiglio comunale 'flash' per l'ingresso di Giuseppe Faraldi, ordine del giorno da Rossano sulle deleghe al bilancio (Foto)

Consiglio comunale flash, questa mattina in comune a Sanremo per la surroga del consigliere Silvana Ormea, entrata in amministrazione, con Giuseppe Faraldi. Una seduta che si è aperta con un intervento dell’unico consigliere di opposizione, Massimo Rossano che ha tirato in ballo la prossime elezioni provinciali, polemizzando con alcuni consiglieri di maggioranza che non appoggeranno il sindaco Mager alle consultazioni del prossimo fine settimana: “I ‘rumors’ sono chiari e, penso che, nel caso in cui questo accadesse, sarà un atto di poca correttezza”.

Lo stesso Rossano ha presentato un ordine del giorno che riguarda la delega al bilancio che, dopo il rimpasto di Giunta, è andata nelle mani del sindaco, Alessandro Mager. Nel documento il consigliere di opposizione chiede al primo cittadino di mantenere la delega per il prossimo anno, auspicando che sia proprio il sindaco a presentare, domani mattina, la pratica in commissione.

L’ordine del giorno non è stato dichiarato ammissibile perché non era inerente all’argomento del Consiglio comunale odierno. Non sono mancate le polemiche dello stesso consigliere Rossano, che ha espresso la sua preoccupazione per il mancato voto di un paio di consiglieri verso il sindaco Mager (Cassini e Toesca).

“Ringrazio il sindaco – ha detto Giuseppe Faraldi - il presidente e gli assessori ma anche tutti i consiglieri comunali che mi hanno dato la possibilità di esercitare il mio diritto di voto, alle provinciali. Metterò la mia esperienza al servizio dell’amministrazione e vedo che lavoro ce ne è molto”.