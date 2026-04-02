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Politica | 02 aprile 2026, 11:18

Al via il restauro di Palazzo Sant'Antonio ad Arenzano, Assessore Scajola: "Intervento importante per la cultura e l'identità del territorio"

L’intervento, dal valore complessivo di 520mila euro, è finanziato dalla Regione Liguria con 350mila euro e rappresenta un’opera di particolare rilievo per la tutela e la valorizzazione di uno degli edifici pubblici più significativi del centro cittadino

L’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola, insieme al sindaco di Arenzano Francesco Silvestrini, ha dato il via oggi ai lavori di restauro e risanamento conservativo della copertura e della facciata di palazzo Sant’Antonio, storica sede della biblioteca civica comunale.

L’intervento, dal valore complessivo di 520mila euro, è finanziato dalla Regione Liguria con 350mila euro e rappresenta un’opera di particolare rilievo per la tutela e la valorizzazione di uno degli edifici pubblici più significativi del centro cittadino.

“Con questo intervento investiamo sulla qualità del patrimonio pubblico e sulla funzione culturale dei nostri spazi urbani - dichiara l’assessore regionale Marco Scajola -. Regione Liguria continua ad affiancare i Comuni in progetti concreti di rigenerazione urbana, capaci di migliorare la qualità degli spazi pubblici e dei servizi ai cittadini. Dal 2021 ad oggi, nella sola provincia di Genova, sono stati finanziati 38 interventi per un totale di 8 milioni di euro, a conferma di un impegno costante e strutturato sul territorio”.

Nel dettaglio, i lavori riguarderanno il restauro e il risanamento conservativo della copertura e della facciata del palazzo, con opere finalizzate alla tutela dell’edificio e al miglioramento della sua piena funzionalità. Il progetto prevede inoltre il rifacimento del terrazzo e la sostituzione degli infissi, così da garantire maggiore sicurezza, efficienza e durabilità alla sede della biblioteca comunale.

“Ringraziamo Regione Liguria e l’assessore Scajola per aver finanziato, con 350mila euro, il restauro del tetto e delle facciate del palazzo Sant’Antonio, sede della biblioteca e dell'associazione culturale Torre dei Saraceni - dichiarano il sindaco Francesco Silvestrini e l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Matteo Rossi -. La ristrutturazione dell'edificio storico situato nel cuore del paese andrà a completare il progetto di riqualificazione della zona pedonale fronte mare, che prevede contestualmente il rifacimento integrale di corso Matteotti”.
 

Redazione

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