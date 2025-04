Sanremo, sabato il primo Pride d’Italia: Maria Tomba ospite big. Partenza e arrivo in piazza Colombo: “Edizione storica”

Mancano pochi giorni al Sanremo Pride 2025, che sabato 5 aprile colorerà il centro della città con il suo carico di orgoglio, diritti e libertà. Un evento che quest’anno si preannuncia ancora più ricco e partecipato. A confermarlo è Andrea Zammataro, membro del direttivo di Arcigay e tra i principali organizzatori della manifestazione, che racconta un’edizione destinata a segnare un punto di svolta. “Stiamo ricevendo una risposta davvero positiva – spiega Zammataro –. Non solo dai partiti politici e dalle realtà del terzo settore, ma anche dalle aziende. Rispetto agli anni passati il sostegno è cresciuto molto, sia in termini di visibilità che di supporto concreto. Questo ci ha permesso di costruire un evento ancora più completo e di grande impatto”.

Tra le novità, spiccano gli ospiti d’onore: la cantante Maria Tomba, finalista a Sanremo Giovani e Area Sanremo, e Laura Pereira, eletta Miss Global Trans Italia 2025, che sarà madrina dell’evento. “Siamo partiti da soli, completamente autoprodotti – racconta Zammataro –. Ma con il tempo abbiamo saputo coinvolgere enti, istituzioni e sponsor. Questo è il quarto anno consecutivo di Sanremo Pride e, senza dubbio, il più partecipato di sempre”.

Un Pride nel cuore della città. Quest’anno, per la prima volta, il corteo partirà e si concluderà nel cuore pulsante di Sanremo, piazza Colombo. “Per noi è un grande traguardo simbolico – sottolinea Zammataro –. Aver ottenuto questo spazio centrale significa molto e ringraziamo il Comune: nonostante si sia insediata da poco, la nuova amministrazione si è dimostrata disponibile e attenta. Ci siamo sentiti ascoltati”.

Focus sulle persone transgender. Il tema 2025 del Sanremo Pride sarà dedicato alle persone transgender, con un messaggio forte e chiaro contro la transfobia e i crescenti attacchi politici e sociali, anche a livello internazionale. “La nostra attenzione quest’anno si concentra sulle persone trans – spiega –. Abbiamo voluto mettere al centro della manifestazione la loro voce, la loro lotta e la loro libertà. Lo facciamo anche attraverso il primo photo contest del Sanremo Pride, dal titolo 'Sguardi in trans-formazione – Celebra la libertà'. La partecipazione è stata sorprendente: le foto selezionate saranno esposte durante il Pride e premieremo le più significative”.

Il primo Pride d’Italia nel 2025. Sanremo sarà anche la prima città italiana a ospitare un Pride nel 2025, aprendo idealmente la stagione delle manifestazioni in tutto il Paese. “È un’enorme emozione – conclude Zammataro –. Ma sentiamo anche la responsabilità di rappresentare tutte le persone LGBTQIA+ che ci guarderanno da ogni parte d’Italia. I riflettori sono puntati su di noi, ma siamo pronti. Vogliamo dare voce a chi non l’ha mai avuta e portare in piazza un’energia potente e liberatoria”.

Appuntamento sabato 5 aprile: Sanremo torna a essere città dell’orgoglio, della libertà e dei diritti.