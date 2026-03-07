Sanremo oltre il Festival: ciclismo e fiori protagonisti a marzo

Terminato il mese di febbraio e la kermesse, Sanremo non lascia ma raddoppia: dopo l’intensa settimana del Festival della canzone italiana che tradizionalmente anima la città ligure a fine febbraio, il mese di marzo a Sanremo apparecchia altri due appuntamenti capaci di attirare visitatori e appassionati da tutta Italia e dall’estero.

Il primo di questi è la Milano–Sanremo, in programma sabato 21 marzo 2026. Considerata una delle corse ciclistiche più prestigiose al mondo e uno dei cinque “Monumenti” del ciclismo, la gara attraversa gran parte della Liguria prima di concludersi sul celebre traguardo di Via Roma. La competizione, lunga quasi 300 chilometri, vede la partecipazione dei migliori ciclisti internazionali e richiama ogni anno migliaia di spettatori lungo il percorso e nella città dei fiori. L’ultimo tratto della corsa, con le salite della Cipressa e del Poggio di Sanremo, rappresenta spesso il momento decisivo della gara.

A essa seguirà poi la granfondo, che vedrà domenica 22 marzo gli atleti in gara attraversare il ponente ligure toccando località come Taggia, Cipressa, Dolcedo, Pompeiana e altre ancora, con il tradizionale arrivo in Poggio.

L'altro grande evento sarà quello che concluderà il mese, aprendo le porte alla settimana pasquale: Sanremo in Fiore, in programma domenica 29 marzo 2026. La celebre sfilata dei carri fioriti trasformerà le strade cittadine in un’esplosione di colori e profumi, con allestimenti spettacolari realizzati interamente con fiori freschi.

La manifestazione sarà accompagnata dal Festival dei Fiori, una serie di iniziative culturali, artistiche e divulgative che si svolgeranno in città dal 25 al 29 marzo, arricchendo ulteriormente l’offerta turistica e culturale del territorio.