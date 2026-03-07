Benessere e nutraceutici: a Sanremo l’incontro con Mauro Cirillo per migliorare stile di vita e equilibrio psicofisico

Esplorare un percorso di benessere, con lo scopo di migliorare lo stile di vita. È il filo conduttore della conferenza in programma domani (alle 17.30) nel salone di Palazzo Roverizio, nel cuore di Sanremo, in via Escoffier 29. Il protagonista dell'appuntamento (ingresso libero) è Mauro Cirillo, esperto di probiotica nutrizionale, integrazione vitaminico-minerale, ripristino dell’equilibrio psicofisico, nonché mental training.

I punti alla base dell'incontro sono la sinergia vincente legata all’assioma alimentazione-integrazione e l’importanza dei nutraceutici come alleati per un benessere ad ampio raggio. Cirillo si propone di guidare i partecipanti in modo semplice, ma rigoroso, in un confronto aperto e interattivo, coinvolgendoli in un dialogo comprensibile e (soprattutto) utile per approfondire concetti mirati al benessere.

La conferenza sarà introdotta da Erika Martini.