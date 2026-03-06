“Ardo di mille voci diverse”, concerto di Beatrice Campisi e Francesca Incudine in scena a Camporosso (Foto)

Musica a Camporosso. “Ardo di mille voci diverse” andrà in scena sabato 14 marzo alle 17 presso la sala Tigli del Centro Polivalente G. Falcone.

Il concerto di Beatrice Campisi e Francesca Incudine, con Riccardo Maccabruni, verrà proposto in occasione della Giornata Internazionale della donna, che si celebra l'8 marzo, promossa dall'Onu e sostenuta dall'Unesco per valorizzare i diritti, l'uguaglianza e l'emancipazione femminile.

L'evento, a ingresso libero, è rivolto a tutti e ha il patrocinio della Città di Camporosso, Assessorato Cultura e Manifestazioni.