Sanremo pensa a una “Casa Festival”: un museo permanente per celebrare 80 anni di storia e musica italiana

“Datemi una nota, vi alzerò il mondo”, con queste parole Confesercenti lancia l’idea di creare una vera “Casa Festival” a Sanremo, pochi giorni dopo una super edizione del Festival della Musica Italiana. L’obiettivo è raccontare quasi 80 anni di storia del Paese attraverso la musica che ha fatto cantare intere generazioni. Non solo note, ma arte, spettacolo e vita, con testimonianze di artisti, presentatori e personaggi diventati mitici.

Il Festival di Sanremo, sottolinea Confesercenti, “è la storia dell’Italia, ha segnato delle epoche”. La Casa Festival sarà uno spazio permanente, aperto 365 giorni l’anno, capace di raccogliere emozioni, ricordi, aneddoti, immagini, retroscena e oggetti che hanno fatto la storia della manifestazione. Il progetto punta a una collaborazione consolidata con RAI, creando un vero e proprio museo dei ricordi, omaggio alla città dei fiori e al patrimonio culturale italiano. Un percorso che va da Amilcare Rambaldi a Pippo Baudo, tra mille personaggi che hanno lasciato un segno indelebile.

L’iniziativa potrà anche dare vita a un “Festival Tour”, che partendo dall’Ariston arriverà fino al Casinò, passando per i luoghi visti in eurovisione da milioni di spettatori. Secondo gli organizzatori, sarà una nuova opportunità turistica in grado di attirare visitatori da tutto il mondo, fissando in modo indissolubile il legame tra la città e il Festival.