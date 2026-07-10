MusicOperaFestival, la OpenOrchestra protagonista nella cattedrale di Ventimiglia: concerto tra Bach, Morricone e Verdi

Il MusicOperaFestival prosegue il suo percorso tra la Liguria di Ponente e la vicina Costa Azzurra facendo tappa nella cattedrale di Nostra Signora Assunta di Ventimiglia. Il secondo appuntamento della rassegna è in programma sabato 11 luglio alle 21.00, quando a salire sul palco sarà la OpenOrchestra, diretta dal maestro Marco Reghezza. Il concerto proporrà un viaggio attraverso la musica di ispirazione religiosa, con un repertorio che attraversa secoli e stili diversi, accostando grandi compositori del passato ad autori contemporanei. L'ingresso sarà libero.

Il programma della serata comprende pagine firmate da Johann Sebastian Bach, Ennio Morricone, Charles Gounod, Giuseppe Verdi, César Franck, Jules Massenet e Pietro Mascagni, fino alle composizioni del contemporaneo Antonio Bellandi. Un percorso musicale pensato per valorizzare la spiritualità attraverso linguaggi differenti, offrendo al pubblico un'esperienza capace di unire tradizione e modernità. La rassegna, coordinata dal soprano Melissa Briozzo, conferma così la propria vocazione a creare un ponte culturale tra il Ponente ligure e la vicina Francia.

L'OpenOrchestra, che quest'anno festeggia il ventennale della propria attività, riunisce una quarantina di appassionati musicisti di ogni età. I violini sono affidati al professor Salvatore Burgio, mentre la sezione dei flauti è guidata da Antonella Bini, esecutrice di rilievo nel panorama musicale italiano. Nel corso degli anni la formazione ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui il 1° Premio all'European Music Competition 2022 di Moncalieri, risultato confermato dal 1° Premio al concorso nazionale "Riviera Etrusca" 2026 di Piombino.

L'ensemble può inoltre vantare una significativa attività concertistica e numerose collaborazioni con emittenti radiofoniche e televisive. Alcune delle sue esecuzioni sono state trasmesse dalla Radio Nazionale Croata (HRT), da Radio Vaticana, dalla Radio Nazionale Austriaca, da TeleRadioPace e dalla Televisione della Chiesa Luterana Italiana (CELI). Tra gli appuntamenti più prestigiosi figurano le esibizioni al Teatro Carlo Felice di Genova in occasione del Festival del Compositore 2025, al Festival Internazionale di Musica Classica della Croazia 2025 e al Premio Strega 2026.

A presentare la serata sarà il tenore Andrea Elena, che accompagnerà il pubblico nell'ascolto del programma. Il concerto rappresenta uno degli appuntamenti centrali dell'edizione 2026 del MusicOperaFestival, manifestazione che continua a promuovere la musica classica e la valorizzazione del territorio attraverso eventi di alto profilo artistico. L'accesso sarà gratuito, offrendo a residenti e visitatori l'opportunità di assistere a un'esibizione di qualità in una delle chiese più suggestive del Ponente ligure.