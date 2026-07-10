Diploma Day al Liceo Cassini di Sanremo, 185 maturandi festeggiati con la consegna degli attestati alla presenza della Regione

Festa e tanta emozione, oggi, al Liceo G.D. Cassini di Sanremo, dove si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti delle classi quinte che hanno concluso il proprio percorso scolastico. L'iniziativa, promossa dall'istituto guidato dalla dirigente scolastica Mara Ferrero, ha coinvolto complessivamente 185 diplomati, con la consegna di 160 diplomi nel corso dell'evento. Alla cerimonia hanno preso parte anche gli assessori regionali Marco Scajola e Luca Lombardi, che hanno voluto condividere con studenti, famiglie e personale scolastico uno dei momenti più significativi dell'anno scolastico.

Nel suo intervento, l'assessore regionale alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola ha sottolineato il valore simbolico del traguardo raggiunto dagli studenti. "La consegna del diploma rappresenta uno dei momenti più significativi nella vita di ogni studente. È il riconoscimento di un percorso fatto di impegno, crescita e sacrificio, ma soprattutto il punto di partenza verso nuove esperienze di studio, lavoro e vita. Ai 185 diplomati del Liceo Cassini rivolgo i miei più sinceri complimenti e l'augurio di affrontare il futuro con entusiasmo, coraggio e curiosità. Come Regione Liguria continuiamo a lavorare, attraverso il Fondo Sociale Europeo, per offrire ai giovani occasioni di crescita e orientamento utili a costruire il loro futuro all'interno delle nostre comunità".

Scajola ha inoltre ricordato l'impegno della Regione nelle attività dedicate all'orientamento dei giovani, evidenziando come "Orientamenti rappresenta uno degli esempi più concreti di questo percorso e tornerà presto con la seconda tappa imperiese di Orientamenti Summer, in programma il 15 luglio a Dolceacqua. La Liguria ha bisogno delle energie, delle idee e delle competenze dei suoi giovani, che rappresentano il patrimonio più prezioso su cui costruire il domani". L'assessore ha infine rivolto un ringraziamento alla dirigente scolastica Mara Ferrero, ai docenti, al personale dell'istituto e alle famiglie, riconoscendone il ruolo fondamentale nell'accompagnare i ragazzi durante il loro percorso di crescita.

Anche l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi ha espresso il proprio apprezzamento per l'iniziativa organizzata dal liceo. "Un sincero ringraziamento alla dirigente scolastica, professoressa Mara Ferrero, per aver voluto dare vita a questa bellissima iniziativa. Il Diploma Day è un'occasione per celebrare un percorso di crescita, valorizzare il merito e salutare insieme ragazze e ragazzi che si affacciano a una nuova fase della loro vita. È anche un traguardo importante e soprattutto il punto di partenza di un nuovo cammino che porterà all'università, nel mondo del lavoro o verso nuove esperienze che contribuiranno alla loro crescita personale e professionale".

Lombardi ha quindi rivolto un ultimo messaggio ai neodiplomati, invitandoli ad affrontare con determinazione le scelte che li attendono. "L'importante è avere il coraggio di scegliere la strada più sentita affrontando ogni nuova sfida con fiducia, responsabilità e determinazione. Il futuro non si aspetta: si costruisce, giorno dopo giorno, con impegno, passione e la capacità di credere nei propri sogni", ha concluso.