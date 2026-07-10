Eventi autentici liguri e tempo libero, nel weekend appuntamenti a Cairo Montenotte, Savignone, Vallebona e Taggia

Con il fine settimana entrano nel vivo diversi eventi sostenuti da Regione Liguria nell'ambito del programma dedicato agli Eventi autentici liguri e alle iniziative per il tempo libero.

Fino al 12 luglio, a Cairo Montenotte, in provincia di Savona, prosegue la Sagra della Tira, con serate animate da dj set, musica da ballo e stand commerciali.

Nell'entroterra genovese, a Savignone, da oggi a domani si svolge la festa gastronomica di Isorelle, durante la quale sarà possibile degustare piatti tipici accompagnati da orchestre di liscio e balli di gruppo.

A Vallebona, in provincia di Imperia, torna oggi, 10 luglio, la Sagra del Raviolo, che sarà riproposta anche nel mese di agosto con un nuovo appuntamento.

Sempre nell'Imperiese, a Taggia, dal 12 al 26 luglio sono in programma i festeggiamenti patronali di Sant'Erasmo. La prima giornata sarà dedicata all'evento sportivo podistico, mentre nella seconda parte della manifestazione si terranno anche le celebrazioni tradizionali della sagra e della parrocchia.

"Continua l'impegno della Regione per la promozione del territorio – commenta l'assessore regionale al Turismo e al Tempo libero Luca Lombardi –. Abbiamo stanziato 575 mila euro a favore di 206 appuntamenti, di cui 179 Eventi autentici liguri organizzati da Comuni e Pro loco e 27 eventi che valorizzano il tempo libero organizzati dalle associazioni territoriali. Complimenti a tutti gli organizzatori per l'impegno profuso e per la riuscita di questi bellissimi eventi".