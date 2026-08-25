A Perinaldo una serata tra vini, canti e tradizioni della Valpolicella

Nel cuore di Perinaldo, giovedì 27 agosto alle 21, il Bar Cesario si prepara ad accogliere una serata dedicata a vini, musica e tradizioni popolari. Ad aprire le porte del locale saranno i coniugi Angela e Massimo Cesario, protagonisti dell’accoglienza e dell’organizzazione dell’appuntamento.

L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco di San Pietro in Cariano e porta in Riviera i sapori e le tradizioni della Valpolicella, creando un incontro tra la cultura dell’entroterra ligure e quella veneta.

A guidare la serata saranno Lucia Zorzi e Silvano, responsabile culturale della Pro Loco della Valpolicella, che accompagneranno il pubblico in un percorso tra racconti, vini e tradizioni.

La degustazione sarà accompagnata dai vini forniti dalla Cantina Sociale di Negrar di Valpolicella, mentre la parte musicale vedrà esibirsi Maria, Silvano, Giuseppe, Mike, Massimo e Angela con melodie popolari dal vivo.

Nel corso della serata troveranno spazio anche proverbi e antichi detti, attraverso i quali verranno riproposti l’ironia e i valori della cultura contadina.

L’appuntamento sarà inoltre un’occasione per celebrare il legame tra le due realtà. Come ricordo dell’incontro, la Pro Loco di San Pietro in Cariano offrirà ai presenti libri di poesie, pensati come testimonianza del valore della parola e della tradizione.

Tra musica, racconti, calici e canti popolari, il Bar Cesario si prepara così a ospitare una serata all’insegna della convivialità e della cultura popolare, con un incontro tra Liguria e Valpolicella.