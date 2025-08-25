Camporosso, riqualificazione della pista di atletica: dopo 35 anni iniziano i lavori allo 'Zaccari' (Foto e video)

Al via i lavori di riqualificazione della pista di atletica al campo Zaccari a Camporosso. Con una cerimonia ufficiale, avvenuta questa mattina alla presenza di autorità civili, locali e regionali, e delle associazioni sportive è iniziato, dopo 35 anni di attesa, il cantiere che interesserà il complesso sportivo dal 25 agosto al 31 dicembre, salvo imprevisti.

"Oggi è un giorno storico per la nostra città e per tutto il comprensorio" - commenta il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri - "Con la posa della prima pietra inizia il cantiere che porterà alla riqualificazione e alla ristrutturazione di questa importante struttura sportiva, a partire dal rifacimento della pista di atletica. Si tratta di un traguardo atteso da ben 35 anni. Finalmente, grazie al contributo determinante della Regione Liguria, e al particolare e assiduo impegno del consigliere regionale Veronica Russo, che sin dal suo primo giorno di mandato ha seguito con attenzione e costanza questo progetto, possiamo dare finalmente avvio ai lavori. Un ringraziamento particolare va all’assessore regionale allo sport Simona Ferro, che ha dimostrato sensibilità e disponibilità alla problematica rendendo possibile l’erogazione del primo contributo di 600 mila euro. Oggi scriviamo insieme una pagina importante di sport, di comunità e di futuro".

Per il raggiungimento di tale risultato è stata fondamentale la sinergia tra i quattro Comuni che gestiscono la struttura: Vallecrosia, che è il capofila, Bordighera, Camporosso e Ventimiglia che si sono occupati della progettazione.