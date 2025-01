Cresce la partecipazione alla campagna vaccinale nella provincia di Imperia: aumento del 10% rispetto all'anno scorso

La campagna vaccinale nella provincia di Imperia prosegue a pieno ritmo e si concluderà il prossimo 31 gennaio 2025. I dati finora raccolti evidenziano un trend positivo rispetto all'anno precedente, segno di una crescente consapevolezza e partecipazione da parte della popolazione.

Nel 2024 erano state somministrate circa 42mila dosi di vaccino. Quest'anno, si registra un incremento significativo del 10% (circa 46.200 dosi), segno di un impegno collettivo per tutelare la salute pubblica. L’aumento si deve sia a un’efficace attività di sensibilizzazione sul territorio, sia alla maggiore disponibilità di punti vaccinali per agevolare l'accesso a tutte le fasce della popolazione.

Per chi fosse interessato, è possibile accedere alla vaccinazione antinfluenzale prenotandosi attraverso diversi canali. Uno dei più comodi è il portale regionale online, già in uso per le vaccinazioni anti-Covid, disponibile al link: prenotovaccino.regione.liguria.it.

In alternativa, restano attive le modalità tradizionali: medici di medicina generale e pediatri di libera scelta; sportelli CUP; farmacie e numero verde CUP regionale: 010 53 83 400, attivo dalle 8 alle 18. Inoltre, sono disponibili sedi ambulatoriali dedicate alla vaccinazione antinfluenzale, solo su appuntamento, nei seguenti orari e luoghi: Imperia - Palasalute, via L. Acquarone 9: martedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12; Sanremo - via Fiume 33: lunedì, martedì e giovedì dalle 13 alle 15; Ventimiglia - Villa Olga, corso Genova 88: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11.30 alle 13.