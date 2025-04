Sanità, tappa a Imperia per il ciclo di conferenze dei sindaci Asl: focus su territorio, Pnrr e ospedale unico del Ponente

Dopo le tappe alla Spezia, Chiavari e Genova è proseguito a Imperia, nel Palazzo della Provincia alla presenza del presidente provinciale, il ciclo di conferenze dei sindaci di Asl che l'assessore regionale alla Sanità e alle Politiche Sociali ha voluto per confrontarsi con il territorio sulle principali tematiche sociosanitarie, sull'attuazione del piano sociosanitario regionale (PSSR) e del piano sociale integrato regionale (PSIR). Presenti anche il vicepresidente della Regione Liguria e l'assessore all'Urbanistica.



"Oggi insieme al direttore del Dipartimento Salute Paolo Bordon e il direttore generale di Asl1 Elena Galbusera abbiamo incontrato i sindaci dell’imperiese - spiega l’assessore alla Sanità e alle Politiche Sociali di Regione Liguria - non solo per chiedere un supporto per l'attuazione dello Psir, da portare avanti grazie al supporto di Anci e del direttore Pierluigi Vinai, ma anche per affrontare le questioni nevralgiche del territorio, dai medici di famiglia che vogliamo invogliare a ripopolare le aree interne, agli infermieri di Comunità che potranno dare un ulteriore aiuto al territorio, fino all’ ospedale unico del Ponente. Quello di oggi è stato un momento importante perché da questi confronti scaturiscono le linee di indirizzo e le azioni che Regione Liguria porterà avanti nella salute e nel sociale”.



L’ultima tappa di questo ciclo di conferenze dei sindaci si terrà a Savona la prossima settimana.