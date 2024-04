Elezioni comunali a Sanremo: ecco la lista dei 24 candidati di 'Progetto Comune' con Fellegara (Foto)

La lista 'Progetto Comune', che sostiene il candidato a sindaco del centrosinistra Fulvio Fellegara, ha presentato i suoi candidati. L’idea di 'Progetto Comune Sanremo' nasce a giugno 2022. Un piccolo gruppo di amici, provenienti da aree diverse della Sinistra (Sanremo Attiva, Sinistra Italiana, Verdi Rifondazione Comunista, Unione Popolare e altri amici non tesserati) si interroga sui motivi delle divisioni della Sinistra stessa pur avendo in comune l’obiettivo del miglioramento della qualità di vita dei cittadini.

Qualità della vita che significa etica oltre che legalità, equità oltre che uguaglianza, aiuto concreto oltre che servizi dovuti, ambiente oltre che raccolta differenziata In questi due anni abbiamo coinvolto persone, associazioni, volontari, psicologi, avvocati, contabili per avere un progetto lungimirante per Sanremo. Un progetto che si allontani dalle privatizzazioni, e che comprenda tutto il territorio comunale. Contro ogni forma di nuova cementificazione ed a favore della teoria del restauro tanto invocata da Renzo Piano. Una città vivibile, dal punto di vista pratico, salutare, inclusivo. Nella lista che abbiamo formato in tempi giusti, valutando ogni candidato in funzione delle sue esperienze, capacità, estrazione sociale, residenza, mettendo giovani preparatissime per aiutarci ancor di più a comprendere il loro mondo, la loro visione di futuro di città perché il futuro appartiene a loro. Ma è necessario anche affrontare i meno giovani, la loro solitudine ed i disservizi che accusano quotidianamente.

"Determinante è stato l’incontro con Fulvio Fellegara. Segretario Provinciale CGIL. Persona preparata, il più grande conoscitore del territorio, colui che ha in mano i numeri reali della nostra società, che conosce la Sanremo fuori dai confini dell’agiato centro. Abbiamo scambiato opinioni, idee, progetti - dicono da Progetto Comune - e l’accordo è stato rapidissimo, Senza nessun dubbio di presunzione possiamo definirci l’unica e vera Alternativa in questa città ed invitiamo tutti i cittadini sabato al Cinema Centrale alle 17.30 alle presentazione della nostra coalizione per Fulvio Fellegara Sindaco, ricordando a tutti che la vera libertà è nella partecipazione. Continuiamo la lotta per l’acqua pubblica, contro questa amministrazione che ci ha portati un privato a gestire la cosa più democratica, l’acqua. E questa scelta la ritroviamo, in continuità con l’amministrazione Biancheri, anche con la coalizione che si erge in modo fallace di centro sinistra, che per paradosso fa scelte obbligate verso liste civiche per non aver ricevuto l’apporto politico se non di colui che ha rovinato la Sanità Pubblica Ligure, Giovanni Toti".

"Siamo un gruppo omogeneo - terminano - senza personalismi ed egocentrismi, probabilmente saremo l’unica compagine a non avere un capolista come rappresentazione democratica. Sicuramente non abbiamo colossi alle spalle che ci supportano economicamente, tutto ciò che abbiamo fatto che facciamo e che faremo è frutto di sottoscrizioni nostre".

ADRIANO GHIRARDO: 55 anni, impiegato, musicista

JULIEN SIMONPIERI: 49 anni nato a Parigi, Professore di Francese liceo, educatore dopo-scuola, Dottorato storia dell’arte, membro Associazione Culturale Italiana dei Francesisti, tesserato Fotoclub Sanremo

GIULIA LONGO: 18 anni, studente, membro Rete degli Studenti Medi, attivista ambientale

ALESSANDRA GIUSSANI: 47 anni Dottoressa in Scienze Politiche, specializzata in marketing, impegnata con LILT da decenni, socio “Club Tenco” Rappresentante Consiglio di Istituto Comprensivo Sanremo Ponente

ERSILIA FERRANTE: 64 anni Avvocato Civilista e Penalista, esperta diritto dei migranti, iscritta e militante varie associazioni Culturali.

LAURA ALLEGRETTI: 44 anni insegnante di sostegno attivista associazione Mappamondo

ROBERT VON HACKWITZ: 54 anni, sistemista programmatore, tesserato ANPI, membro Coordinamento Imperiese Acqua Pubblica

ALBERTO PIN: 58 anni, impiegato, Tesserato ANPI, esponente Federazione Imperia Rifondazione Comunista, membro Comitato Politico Regionale di Rifondazione Comunista, cofondatore di Progetto Comune Taggia

CARLO OLIVARI: 68 anni, pensionato, tesserato ANPI, autista volontario AUSER, Segretario Circolo di Rifondazione Comunista Sanremo Taggia “Valeria Faraldi”, cofondatore di Progetto Comune Taggia.

FABIO ORMEA: 52 anni, edicolante, Tesserato ANPI, esponente segreteria Provinciale di Sinistra Italiana, delegato regionale Sinistra Italiana, membro di Mappamondo, Italia Cuba, ENPA, già Consigliere Comunale 2018/19 (Sanremo Insieme Ecologia e Libertà) candidato alle Regionali per la lista “Lista Condivisa per Sansa”

DANIELA LANTRUA: 68 anni, restauratrice beni architettonici, ambientalista attiva dagli anni 80, promotrice di eventi culturali- turistici con varie associazioni nazionali e locali.

PAOLO GERMANO: 68 anni, chimico farmaceutico, allenatore di calcio, volontario autista LILT, volontario canile Pluto’s Residence.

CESARI BALDRIGHI MARTINA: 24 anni, dipendente Poste Italiane allenatrice di pallavolo.

DEBORA POLLASTRI: 53 anni, Infermiera ASL 1, animalista, ecologista vegetariana

ALESSANDRA SAVONA: 56 anni, insegnante, attivista Associazione Polisportiva InegrAbili, sostenitrice Amnesty International, membro Teatro Banchetto Taggia

BIANCA RAGUSA: 68 anni, estetista in pensione, componente il coro “Filharmonia” attrice teatrale

DAVIDE FASSOLA: 24 anni. Dottore in Scienze Criminologiche per l’investigazione e la sicurezza, attivista di Mappamondo, cofondatore di Rete Sanremo Solidale, membro di Emergency.

GIUSEPPE DE PASQUALE: 68 anni, pensionato, nonno a tempo pieno, attivista solidale per passione.

GIOVANNI GOTTARDO: 67 anni attivista di varie associazioni tra cui ATTAC, per la salvaguardia beni pubblici e acqua pubblica, animalista membro dell’Associazione SOS Cheval, organismo francese per la difesa degli equini.

GIANLUCA PAGOT: 44 anni, autista Riviera Trasporti, Delegato Sindacale FILT-CGIL, componente Direttivo circolo Valeria Faraldi di Rifondazione Comunista

HAMZA HADJAZI: 36 anni, dipendente azienda monegasca, impegnato socialmente nell’inclusione ed integrazione

SERGIO BAGNOLI: 58 anni. Dottore in Giurisprudenza, Funzionario comunale in provincia di Cuneo, servizi demografici e servizi sociali tesserato A.N.U.S.C.A. Ufficiale di stato civile.

HELENA NESTA: 19 anni cassiera supermercati