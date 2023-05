Vallecrosia: sconto del 30% della Tari per le famiglie meno abbienti, decisione dell'Amministrazione

L’Amministrazione comunale di Vallecrosia ha deciso di apportare un scorso alla Tari, la tassa sui rifiuti, per le persone meno abbienti della cittadina rivierasca.

La decisione è stata presa dalla Gunta, in relazione al regionalmento comunale e prevede la riduzione del 30% della tassa, come viene fatto per i bonus sociali, relativi all’energia elettrica, gas e acqua.

In pratica potranno beneficiarne quei nuclei familiari che hanno un indicatore Isee non superiore a 8.625 euro e quelli che, con almeno 4 figli a carico, vedono l’indicatore stesso non superiore a 20mila.

La riduzione del 30% verrà applicata in detrazione dall’imposta dovuta per l’anno 2023 e la stessa trova copertura sul bilancio di previsione 2023/2025.