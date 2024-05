Lavori in via San Rocco, traffico in tilt tra Vallecrosia e Camporosso Mare (Foto e video)

Traffico in tilt, nella giornata odierna, tra Vallecrosia e Camporosso Mare a causa di alcuni lavori in via San Rocco, nella città della famiglia.

Per consentire, in totale sicurezza, i lavori su strada il traffico è momentaneamente veicolato con semaforo a senso unico alternato.

Si sono così creati rallentamenti e formate lunghe code in entrambi i sensi di marcia in via San Rocco, ma anche in via Giovanni XXIII, in via Braie e in via Alcide De Gasperi, che hanno, di conseguenza, mandato in tilt la viabilità delle due città.