Taggia, lavori lungo la ciclabile dell’Argentina: fine intervento entro Natale

I lavori lungo l’argine sinistro del torrente Argentina tornano al centro delle segnalazioni dei cittadini, che nelle ultime ore hanno rinnovato le proprie lamentele sullo stato dell’area interessata dall’intervento. A finire sotto osservazione sono ancora una volta i cumuli di terra stesi lungo la pista ciclopedonale e nelle zone verdi adiacenti, già oggetto di polemiche nelle scorse settimane.

Il tema, però, non è nuovo. Già a fine novembre il Comune di Taggia era intervenuto pubblicamente per chiarire la natura dei lavori, spiegando che si tratta di terra da riporto proveniente da un cantiere comunale e destinata alla realizzazione e alla rigenerazione delle aiuole lungo l’argine. Una spiegazione confermata anche in sede istituzionale durante il consiglio comunale del 28 novembre, quando l’amministrazione aveva ribadito che non si trattava di abbandono di materiale, ma di un intervento programmato.

Nonostante le rassicurazioni, tra i cittadini resta la preoccupazione. In queste settimane i frequentatori abituali della zona continuano a chiedersi quale sia lo stato reale dei lavori, dal momento che l’area appare ancora come un cantiere aperto.

Dal Comune, però, arriva una nuova precisazione sullo stato dell’intervento. Gli operai sono al lavoro anche in questi giorni e il cantiere è pienamente operativo. La stesura della terra rappresenta solo una fase del processo: il materiale deve essere rullato, livellato e lavorato con attenzione prima della sistemazione definitiva delle aiuole. Un’operazione che richiede tempo e passaggi successivi, e che non si limita a un semplice riempimento superficiale.

L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è quello di migliorare e valorizzare una delle zone più suggestive del territorio comunale, restituendo alla cittadinanza un’area verde più curata, ordinata e accogliente. Il cronoprogramma, spiegano dal Comune, prevede la conclusione dei lavori entro Natale, compatibilmente con le condizioni meteo e con le lavorazioni necessarie per garantire un risultato duraturo.

Resta quindi aperto il dialogo tra cittadini e amministrazione, in un contesto in cui da un lato emergono timori e malumori legati all’impatto temporaneo del cantiere, dall’altro il Comune invita ad attendere il completamento dell’intervento prima di giudicare l’esito finale. Un’opera che, nelle intenzioni dell’ente, dovrebbe trasformare l’argine dell’Argentina in uno spazio verde rigenerato e pienamente fruibile.