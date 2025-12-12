Vallecrosia: sindaco Perri "Sospesi i lavori del cantiere Esselunga durante le festività natalizie"

Il Sindaco di Vallecrosia, Fabio Perri, insieme al Responsabile dell’Area Tecnica comunale, Gianni Ughetto, ha disposto la sospensione temporanea dei lavori nel cantiere dell’ex scuola Maria Ausiliatrice, area destinata alla costruzione del nuovo supermercato Esselunga. La decisione è arrivata dopo un confronto con i responsabili della ditta incaricata delle demolizioni e tiene conto sia delle imminenti festività, sia delle numerose segnalazioni dei residenti riguardo ai rumori e ai disagi provocati dal cantiere nelle ore di riposo, soprattutto serali e notturne.

«Riteniamo doveroso — spiega il Sindaco Perri — garantire ai cittadini e ai turisti un periodo natalizio sereno, libero da rumori e polveri. Abbiamo trovato piena disponibilità da parte dell’impresa, che ringraziamo per la collaborazione». Il cantiere resterà chiuso dal 20 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026. L’Amministrazione comunale esprime gratitudine alla cittadinanza per le segnalazioni e lo spirito collaborativo dimostrato. Con l’inizio del nuovo anno, l’attività riprenderà con fasce orarie rimodulate, con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto sulle abitazioni limitrofe.