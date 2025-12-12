Solidarietà del Rotary Club Sanremo: consegnati beni e sostegno economico ai detenuti

Alcuni rappresentanti del Rotary Club Sanremo insieme alla presidente Stefania Sandra hanno consegnato ai responsabili della Caritas, Don Marco e Don Mirko, prodotti per l’igiene intima, insieme ad una somma di denaro, destinati ai carcerati della casa circondariale di San Remo. Tale iniziativa rientra nell’ambito di una serie di service che il Rotary club Sanremo porta avanti. Con questo dono, seppur piccolo, vogliamo porre l’attenzione anche ad alcune realtà del nostro territorio, spesso dimenticate, nella consapevolezza che, dove c'è considerazione e cura, c'è anche una società migliore.