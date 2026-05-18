La Polizia Penitenziaria di Genova al Memorial Simone Terrana: a Ventimiglia una giornata di solidarietà e sicurezza stradale (foto)

Anche la Polizia Penitenziaria di Genova ha preso parte al 10° Memorial Simone Terrana – Motor Day per la Ricerca Oncologica, manifestazione benefica svoltasi a Ventimiglia il cui ricavato sarà devoluto all’Istituto Giannina Gaslini di Genova a sostegno della ricerca oncologica.

La presenza del Corpo è stata garantita da due unità del Nucleo Traduzioni della Casa Circondariale di Genova Marassi, che hanno partecipato con l’autovettura istituzionale Subaru WRX STI con i colori d’istituto, equipaggiata con motore turbo da 265 cavalli e trazione integrale permanente. La vettura ha attirato l’attenzione del pubblico, suscitando interesse e curiosità tra i partecipanti.

L’iniziativa, oltre all’obiettivo benefico, ha rappresentato un momento di sensibilizzazione rivolto soprattutto ai giovani sui temi della sicurezza stradale, del rispetto delle regole e del valore della vita, nel ricordo di Simone Terrana, scomparso a soli 19 anni a causa di una malattia incurabile.

Il Segretario SAPPE Liguria, Giuseppe Giangrande, e il Segretario Nazionale SAPPE, Vincenzo Tristaino, hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa, ringraziando il presidente dell’A.S.D. Team Piegavalvole, Domenico Martinetto, per aver voluto, per il secondo anno consecutivo, la presenza della Polizia Penitenziaria alla manifestazione.

Il SAPPE Liguria ha inoltre rivolto un ringraziamento al Team Piegavalvole, al Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria per Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta e al Comando della Casa Circondariale di Marassi per aver reso possibile la partecipazione all’evento.

La manifestazione si è conclusa con un’ampia partecipazione di pubblico, consolidando il rapporto tra istituzioni, associazioni e territorio nel segno della solidarietà e dell’impegno sociale.

Apprezzamento all’iniziativa la esprime anche Donato Capece, segretario generale del SAPPE: “Il Corpo di Polizia Penitenziaria ha dimostrato, negli anni, non soltanto di costituire un grande baluardo nella difesa della società contro la criminalità, ma ha anche dimostrato di avere in sé tutti i numeri, le capacità, le risorse, gli strumenti per impegnarsi ancora di più nella lotta contro la criminalità, per impegnarsi non soltanto dentro il carcere, ma anche fuori dal carcere. Ma anche, come dimostra la meritoria partecipazione dei Baschi Azzurri alla manifestazione di Ventimiglia, di essere parte integrante del territorio concorrendo ad ogni iniziativa sociale da e per i cittadini”.