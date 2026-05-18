Sanremo, gli studenti del Liceo Cassini protagonisti al Whale Watching di Genova

Gli studenti del corso PN 21/27 Biology & Chemistry del Liceo Cassini di Sanremo, accompagnati dai docenti di scienze naturali Marco Ballardini e Alessandro Marletta, hanno vissuto una bellissima esperienza formativa nelle acque del Santuario Pelagos, partecipando a un’escursione di whale watching nel Mar Ligure al largo di Genova.

Durante l’uscita sono stati avvistati diversi gruppi di stenelle striate e persino uno zifio, un incontro poco frequente ed emozionante che ha reso la giornata ancora più speciale.

Le stenelle striate (Stenella coeruleoalba) sono tra i delfinidi più comuni del Mediterraneo: vivono in gruppi numerosi, sono molto socievoli e riconoscibili per le caratteristiche strisce chiare lungo il corpo. Veloci ed energiche, spesso accompagnano le imbarcazioni con spettacolari salti fuori dall’acqua.

Lo zifio (Ziphius cavirostris), unica specie del genere Ziphius, è invece uno dei cetacei più misteriosi del Mediterraneo. Questo mammifero marino vive prevalentemente in acque profonde, spesso in corrispondenza di canyon sottomarini, ed è noto per le sue immersioni eccezionali, che possono raggiungere oltre 2.000 metri di profondità per cacciare calamari.

L'esemplare osservato era un giovane, riconoscibile, oltre che per le dimensioni, anche per la quasi assenza di graffi e cicatrici sulla sua superficie, assai frequenti sui corpi dei maschi adulti. Inoltre presentava delle chiazze scure, dovute alla presenza di diatomee.

Oltre ai cetacei, gli studenti hanno anche avuto modo di osservare alcune specie di uccelli marini pelagici, tra cui la berta maggiore (Calonectris diomedea).

Un’esperienza unica che ha permesso agli studenti di osservare da vicino la biodiversità marina della Liguria e approfondire sul campo temi legati alla biologia, alla chimica ambientale e alla conservazione degli ecosistemi marini.