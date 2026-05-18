Sanremo, iniziata la sperimentazione "Saliamo Insieme al Rubino" per il ripristino del progetto Pedibus

E’ iniziata questa mattina la sperimentazione, prevista fino al 29 maggio, che porterà al ripristino del progetto Pedibus con l’anno scolastico 2026/2027. Il Comune di Sanremo ha infatti accolto la richiesta della scuola primaria “Rubino” dell’Istituto Comprensivo Sanremo Levante e tramite la Polizia locale ha organizzato il servizio.

Il Pedibus è un sistema di accompagnamento gratuito organizzato come una linea di autobus, in questo caso senza fermate intermedie, con partenza alle 8:10 presso la Bocciofila di via San Francesco e arrivo alle ore 8:20 nel cortile della scuola in tempo utile per il suono della campanella di inizio lezioni. Viaggia sempre in orario, con il sole e con la pioggia e “trasporta” bambine e bambini che possono interagire tra loro, sviluppando non solo il senso dell'attenzione, ma anche quello dell'orientamento e dello stare insieme.

Pedibus significa “andare a scuola a piedi”: camminare insieme non è solo un modo ecologico per raggiungere la scuola ma anche un momento prezioso di socializzazione e autonomia per i ragazzi e di osservazione dell’ambiente in cui si muovono.

Il progetto si prefigge inoltre l’obiettivo di ridurre i problemi del traffico che spesso intasa l'ingresso della scuola, come anche il livello di inquinamento da CO2 provocato dalla combustione degli idrocarburi.

Tutte le famiglie possono essere interessate al Pedibus: chi già va a scuola a piedi, potrà offrire al proprio figlio la possibilità di farlo in autonomia, in compagnia, in modo protetto; chi, abitando lontano, dovrà comunque partire da casa in auto, potrà raggiungere i compagni al punto di ritrovo per proseguire con loro a piedi, fino alla scuola.

Il progetto ha infatti come finalità non solo il miglioramento della qualità dell’ambiente e la promozione di uno stile di vita più salutare ma anche il potenziamento dell’autonomia dei bambini e la conoscenza del territorio.

"Siamo davvero entusiasti di far ripartire quest’iniziativa, che consideriamo un investimento concreto sul futuro e sul benessere dei nostri cittadini più giovani - dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara. - Ringrazio la Polizia locale per il supporto organizzativo e l'Istituto Comprensivo Sanremo Levante per aver creduto in questo progetto, che punta a promuovere una cultura della sostenibilità ambientale. Questa prima fase di sperimentazione ci permetterà di calibrare al meglio il servizio per l'avvio ufficiale del prossimo anno scolastico”.

Il Pedibus, dopo questa sperimentazione, riprenderà a regime normale con l’anno scolastico 2026/2027, interessando le scuole Rubino e Calvino.