Sanremo, sicurezza e movida: confronto a Palazzo Bellevue con gli esercenti di piazza Bresca in vista dell'estate

Si è svolto questa mattina, a Palazzo Bellevue, il primo di una serie di incontri dedicati alla gestione della movida nelle piazze cittadine in vista della stagione estiva. L’appuntamento, organizzato dall’assessore Silvana Ormea, ha visto come protagonista il cuore del divertimento sanremese: piazza Bresca. Al tavolo, erano presenti anche il sindaco Alessandro Mager, il dirigente facente funzioni Gianni Brancatisano, il primo commissario della Polizia locale Jacopo Marsiglia, il primo dirigente del Commissariato di Sanremo Andrea Migliasso e il comandante della Compagnia Carabinieri di Sanremo Pierluigi Manenti, che si sono confrontati direttamente con gli esercenti della piazza.

Al centro del dibattito, il tema della sicurezza, tornato in primo piano sia a seguito della recente firma del protocollo d’intesa in Prefettura, sia in relazione ai fatti di Crans-Montana. "È il primo di una serie di incontri – ha dichiarato l’assessore Silvana Ormea – che interesseranno tutte le zone di Sanremo come, ad esempio, piazza San Siro, via Gioberti e le altre aree nevralgiche. L'obiettivo è prevenire, tutti insieme, quelle situazioni di potenziale rischio che potrebbero verificarsi durante la stagione estiva in presenza di grandi afflussi di persone".

Durante la riunione è stato inoltre ricordato il lavoro che l’amministrazione comunale sta portando avanti sul fronte del decoro e dell’organizzazione urbana, con l’aggiornamento del piano d’ambito in materia di dehors. L’incontro si è concluso con l’apprezzamento degli esercenti, che hanno manifestato soddisfazione per la vicinanza dimostrata dall’amministrazione. Da entrambe le parti è emerso l’intento di collaborare per far convivere al meglio la vivacità dell’estate sanremese con il rispetto della sicurezza e della vivibilità della zona.