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Attualità | 06 luglio 2026, 08:40

Il circolo AVS di Sanremo piange Valerio “Ilio” Nurra: «Sempre vicino agli altri, difese con impegno i lavoratori precari»

Il messaggio di cordoglio del circolo sanremese di Alleanza Verdi Sinistra: «Un amico gentile e sorridente, lo porteremo sempre nel cuore»

Il circolo AVS di Sanremo piange Valerio “Ilio” Nurra: «Sempre vicino agli altri, difese con impegno i lavoratori precari»

Il circolo sanremese di Alleanza Verdi Sinistra ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Valerio Nurra, conosciuto da tutti come “Ilio”, rivolgendo un messaggio di vicinanza alla sua famiglia. «Il circolo sanremese di Alleanza Verdi Sinistra si stringe in questo triste momento alla famiglia di Valerio Nurra, detto Ilio», si legge nella nota diffusa dal movimento.

Nel ricordo di Nurra emerge il profilo di una persona che ha saputo distinguersi per il suo impegno civile e sociale. «Un amico gentile, sempre disponibile e sorridente, che ha sempre guardato agli interessi collettivi e ha lottato per dare dignità e stabilità ai precari nel mondo del lavoro», scrive il circolo, sottolineando il contributo offerto nel corso degli anni a favore dei lavoratori e della comunità.

Il messaggio si conclude con un saluto carico di affetto: «Ti porteremo sempre nel cuore».

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