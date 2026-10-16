Arma di Taggia, la Riviera Shopville festeggia 21 anni

Il Centro Commerciale La Riviera Shopville di Arma di Taggia festeggia il ventunesimo anniversario dalla fondazione proponendo un fine settimana di eventi ad ingresso gratuito. Le iniziative, organizzate nella struttura di via Privata Roggeri 52, coinvolgeranno giovani artisti locali, istituti scolastici del territorio ed esponenti del panorama digitale.

Il programma di sabato tra musica e alta pasticceria

I festeggiamenti prenderanno il via sabato 17 ottobre alle ore 16.00 con "Nuove Frequenze", festival promosso in collaborazione con il Comune di Sanremo, l'Ambito Sociale Territoriale 2 Sanremese e il Tavolo Giovani. Sul palco allestito per l'occasione si esibiranno diversi talenti emergenti della scena musicale locale: Rugio, Delta, Rita Longordo, Marko Kurtinovich, Oasi, Feet DJ e Drean Ish.

Alle ore 17.00 è previsto il tradizionale taglio della torta di compleanno. Il dolce celebrativo verrà preparato in loco dagli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Ruffini-Aicardi all'interno dei laboratori di pasticceria di Spazio Conad. I visitatori potranno assistere alle fasi di lavorazione dell'opera di Pasticceria prima della distribuzione gratuita delle porzioni al pubblico presente.

L'appuntamento domenicale e le attività divulgative

Domenica 18 ottobre, a partire dalle ore 17.00, il centro ospiterà le content creator "Mamma Giulia e Figlia Chiara", conosciute sul web tra il pubblico delle famiglie e dei giovanissimi. Nel corso del pomeriggio si terranno uno spettacolo dal vivo, una sessione di meet e greet e il firmacopie dedicato ai follower.

Per l'intera durata del fine settimana, nell'area adiacente alle casse dello Spazio Conad, rimarrà allestita la mostra micologica curata dal Gruppo Micologico Imperiese. Il presidente dell'associazione, Tonino Di Domenico, e i soci del sodalizio saranno presenti per offrire ai visitatori spiegazioni e approfondimenti conoscitivi sulla classificazione delle varie specie di funghi.