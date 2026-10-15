Imperiese, dalla Regione 335mila euro per nuovi parcheggi a San Biagio, Castel Vittorio e Soldano: Biasi (Lega) rivendica il risultato

Nuove risorse per migliorare la disponibilità di parcheggi pubblici in tre Comuni dell’entroterra imperiese. La Giunta regionale della Liguria ha deliberato tre finanziamenti per un totale di 337.624 euro destinati alla realizzazione di nuove aree di sosta a San Biagio della Cima, Castel Vittorio e Soldano. Gli interventi interesseranno rispettivamente la località Pianello, il centro storico di Castel Vittorio e la strada Fullavin a Soldano. Le risorse regionali contribuiranno a sostenere opere che puntano a migliorare i servizi a disposizione dei residenti e a rispondere alle necessità delle amministrazioni locali, in un territorio dove la disponibilità di spazi per la sosta rappresenta un’esigenza concreta.

A darne notizia è Armando Biasi, consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive, che sottolinea il valore dei provvedimenti per i Comuni coinvolti e per l’intero comprensorio. "La Giunta Bucci ha deliberato tre stanziamenti di oltre centomila euro ciascuno per i Comuni di San Biagio della Cima (località Pianello), Castel Vittorio (al servizio del centro storico) e Soldano (strada Fullavin), destinati alla realizzazione di nuovi parcheggi pubblici. Si tratta di un risultato importante per il territorio imperiese, frutto del lavoro che porto avanti in Regione Liguria per rispondere alle esigenze concrete delle nostre comunità e migliorare i servizi nei Comuni del nostro entroterra", dichiara Biasi.

Nel dettaglio, a San Biagio della Cima sono stati assegnati 125.096 euro, a fronte di un costo complessivo dell’intervento pari a 140.767 euro. Per Castel Vittorio il finanziamento regionale ammonta a 105.888 euro, su una spesa totale prevista di 119.153 euro. Infine, a Soldano arriveranno 106.640 euro, con un investimento complessivo di 120mila euro. I tre contributi consentiranno quindi di sostenere la realizzazione delle nuove aree di parcheggio, con una quota di risorse a carico dei rispettivi Comuni per completare la copertura economica degli interventi.

Biasi rivolge inoltre un ringraziamento all’assessore regionale Giacomo Giampedrone per l’attenzione riservata alle amministrazioni locali del Ponente ligure. "Ringrazio l’assessore Giacomo Giampedrone, che anche stavolta ha dimostrato grande attenzione verso l’estremo Ponente ligure e le necessità delle nostre amministrazioni locali", aggiunge il consigliere regionale. L’esponente della Lega ribadisce infine l’intenzione di proseguire nel lavoro a sostegno dei territori, con particolare riferimento ai piccoli Comuni dell’entroterra, spesso chiamati a fare i conti con risorse limitate e con la necessità di garantire servizi adeguati ai cittadini.

"Continueremo a lavorare insieme, con impegno e concretezza, per portare risorse e risposte alle esigenze dei Comuni dell’Imperiese", conclude Biasi, rivendicando il ruolo della Regione nel sostenere interventi legati alla vivibilità e alla fruibilità degli spazi pubblici. L’investimento complessivo supera i 379mila euro, considerando anche le quote a carico delle amministrazioni comunali, e riguarda tre interventi distinti accomunati dall’obiettivo di ampliare le possibilità di parcheggio a disposizione della popolazione.