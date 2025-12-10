Bordighera, consiglio comunale saltato e deleghe revocate a Baldassarre: spaccatura in maggioranza

Il caso su chi abbia montato il gazebo di Forza Italia davanti al Palazzo del Parco, lo scorso 25 ottobre, a Bordighera crea una spaccatura all'interno della maggioranza: salta l'importante seduta del consiglio comunale sul bilancio e, inoltre, il sindaco Vittorio Ingenito ha disposto la revoca immediata delle deleghe, che resteranno temporaneamente in capo al primo cittadino, all'assessore Marzia Baldassarre.

Una situazione che ha lasciato sbigottiti sia maggioranza che minoranza. "Erano chiarimenti del primo cittadino, alla fine le responsabilità, in ogni situazione, ricadono sempre sul sindaco. Marzia la conosco, ho piena fiducia, è una persona come si deve" - dichiara il vicesindaco Marco Laganà - "Faccio parte di Forza Italia però ho aderito a un progetto civico quando mi sono candidato. Ne prendo atto e aspettiamo di capire come sono andati i fatti. Nella lettera che Zagni ha presentato al comandante della polizia municipale viene indicato che ero a conoscenza dell'installazione del gazebo ma io non sono stato avvisato e non ero nemmeno presente il giorno del montaggio del gazebo. Solo durante una pizza ho saputo che era partita la campagna nazionale di tesseramento promossa a livello nazionale da Forza Italia che prevedeva l'installazione di un gazebo in varie città, tra cui Bordighera. Per la questione delle deleghe si farà una Giunta e una maggioranza e si deciderà insieme. Sicuramente il consiglio comunale verrà riconvocato entro il termine. A breve incontreremo il segretario e il presidente del consiglio per decidere una data. Bordighera non si deve fermare. I lavori pubblici devono proseguire, ci sono ancora tanti lavori da terminare. Bisogna, perciò, lavorare a testa bassa e portare a termine gli obiettivi che ci eravamo preposti".

"Ieri ho assistito ma non ho partecipato al dibattito" - afferma l'assessore Giovanni Allavena - "Il sindaco non ci ha consultato. Non essendoci consultati tra di noi non sappiamo cosa il sindaco abbia in mente di fare. Il consiglio comunale dovrà essere riconvocato visto che c'è il bilancio da approvare".

"Ieri sera è stata una botta" - commenta l'assessore Melina Rodà - "Penso che il consiglio comunale si dovrà fare".

"Sono rimasta per continuare il consiglio comunale" - dichiara l'assessore Martina Sferrazza - "La mia posizione si è ben capita. Spero si faccia il consiglio comunale a breve".

"Dobbiamo ancora valutare ma sicuramente il consiglio comunale sarà a breve" - fa sapere il presidente del consiglio comunale Stefano Gnutti - "Non ho ancora una data certa, probabilmente sarà prima di Natale".

"Intanto mi scuso per il fatto che non fossi presente ma la mia assenza era dovuta a motivi istituzionali. Sono ovviamente dispiaciuto per questa situazione" - commenta il consigliere comunale ed ex assessore Walter Sorriento - "Vorrei aggiungere due cose: il sindaco, nel decidere di portare questa vicenda in aula, avrà certamente valutato con attenzione tutti gli elementi e sono convinto che, anche in precedenza, abbia fatto tutto il possibile. Per quanto riguarda le persone coinvolte in questa vicenda, ritengo sia corretto che ciascuno valuti l’operato sulla base dei fatti e delle informazioni disponibili. Da parte mia mantengo una posizione di equilibrio e credo che la situazione debba essere analizzata con serietà e senza giudizi affrettati. Non intendo, infatti, esprimere giudizi di parte o prendere posizione da un lato o dall’altro, spetterà alle autorità competenti valutare in modo completo tutto ciò che è accaduto. Credo, però, che non ci sia tutta questa spaccatura all’interno della maggioranza: penso piuttosto che la situazione venga parecchio strumentalizzata, così come spesso viene strumentalizzata l’intera amministrazione e il lavoro svolto in questi anni. A mio avviso, ciò di cui abbiamo davvero bisogno non sono polemiche o divisioni ma impegno, responsabilità e la volontà di andare avanti tutti insieme per un unico obiettivo: Bordighera e il bene dei nostri concittadini".

"Non me l'aspettavo" - dichiara il consigliere comunale di maggioranza Barbara Bonavia riferendosi a ciò che è successo ieri sera in consiglio comunale - "Questa cosa mi ha destabilizzato tanto. Non si potevano votare i punti all'ordine del giorno in quel clima".

"Sono rimasto frastornato da quello che è accaduto ieri sera. C'è stata una spaccatura molto evidente che dimostra una difficoltà nell'amministrazione" - dice il consigliere comunale di minoranza Giuseppe Trucchi - "Avevo preparato interpellanze e mozioni su argomenti abbastanza importanti da discutere. Il consiglio comunale teoricamente dovrà essere convocato prima della fine del mese ma mi sembra, in questo momento, che il sindaco non abbia la maggioranza. Sinceramente non so cosa succederà".

"Abbiamo potuto verificare che il sindaco non ha più la maggioranza" - commenta il consigliere comunale di minoranza Massimiliano Bassi - "Il sindaco ha voluto fare una mezza sceneggiata contro l'assessore Baldassarre che per noi è una persona estremamente onesta, corretta e rispettosa di quelle che sono le leggi dello Stato. E' anche un avvocato, quindi, ha più conoscenza lei di quelle che sono le regole. Si fa ben volere dalle associazioni sportive cittadine. Probabilmente il sindaco ha trovato la maniera per 'castigarla' e toglierle così l'assessorato. Non sappiamo il motivo, quello che è certo è che il sindaco non ha più la maggioranza. Vedremo quando verrà convocato il prossimo consiglio comunale. Noi eravamo pronti a fare la nostra battaglia per discutere su quello che è il bilancio, il Dup e il piano triennale delle opere pubbliche dell'Amministrazione, non eravamo pronti a quello che è successo all'inizio della seduta".

"Sicuramente è una spaccatura in maggioranza molto grave. Noi ieri siamo usciti perché era giusto uscire visto che era uscita metà della maggioranza" - dichiara il consigliere comunale di minoranza Fulvio Debenedetti commentando la situazione verificatasi ieri sera in consiglio comunale - "Ieri sera eravamo pronti a dare battaglia sul Dup e sui veri problemi che ha la città, come i parcheggi che sono una priorità, perché questo mi sembra un problema relativamente grave. Non ci aspettavamo di non poter nemmeno iniziare a discutere il primo punto. Sicuramente il consiglio comunale verrà riconvocato perché entro la fine dell'anno deve passare il bilancio, bisogna, però, vedere se in questo momento la maggioranza ha i numeri".

"La situazione è stata abbastanza ridicola e delirante. Non ho visto serietà in quello che è stato comunicato ieri" - afferma il consigliere comunale di minoranza Sara Piantoni - "Il sindaco dovrebbe avere cinque giorni per riconvocare il consiglio comunale".

In Comune, questa mattina, si respira un'aria strana, tutti si chiedono cosa succederà ora? La spaccatura comprometterà l'Amministrazione Ingenito? Intanto, la maggioranza tra oggi e domani si riunirà per confrontarsi, riflettere e prendere una decisione. Da indiscrezioni sembrerebbe che le deleghe tolte all'assessore Marzia Baldassarre o verranno ridistribuite tra gli altri membri della Giunta oppure verrà scelto un altro rappresentante della maggioranza come assessore, in questo caso si vocifera che in pole position ci sarebbe il consigliere Barbara Bonavia che a riguardo ha solo detto "no comment".