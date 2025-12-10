La Cucina Italiana riconosciuta patrimonio culturale, Berrino: “Orgoglioso riconoscimento. Un ponte tra storia, identità e futuro”

"Sono estremamente orgoglioso di questa decisione, che arriva a coronare una lunga tradizione gastronomica, capace di unire storia, cultura e innovazione in ogni piatto. Questo riconoscimento non è solo il premio a un'arte culinaria che ci ha reso famosi in ogni angolo del mondo, ma rappresenta anche un tributo alla nostra capacità di trasmettere valori profondi attraverso la cucina: il prendersi cura di sé e degli altri, il rispetto per le tradizioni e la bellezza del condividere momenti importanti. La Cucina Italiana non è solo un insieme di ricette, ma è un linguaggio che parla di famiglia, di comunità, di territori e di identità". Lo dice il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino. "Ogni piatto - aggiunge - è un racconto, ogni ingrediente una memoria storica che affonda le radici nei secoli. Questo riconoscimento conferma il ruolo fondamentale della nostra gastronomia come veicolo di inclusività e patrimonio da custodire con amore e rispetto. In qualità di membro della Commissione Schengen e di grande sostenitore della cultura e della tradizione italiana, ritengo che questo risultato non solo celebri il nostro passato, ma rappresenti un impegno per il futuro. La cucina Italiana è un ponte che unisce popoli e culture diverse, promuovendo il dialogo e la conoscenza reciproca. Un esempio di come la bellezza e l'autenticità possano essere un'arma di pacificazione e di sviluppo. Ringrazio il ministro Lollobrigida per questo straordinario traguardo e invito tutti, italiani e non, a continuare a celebrare la nostra cucina, non solo con il palato, ma con un profondo rispetto per ciò che essa rappresenta. La cucina Italiana è una vera e propria arte, e oggi, finalmente, ha ottenuto il riconoscimento che merita", conclude.
In Breve
mercoledì 10 dicembre
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Attualità
Eventi
Attualità
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?