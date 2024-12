Sanremo: 39enne investita in via San Francesco tenuta in vita dalle macchine all'ospedale 'Borea', dichiarata la morte cerebrale

E’ sempre ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale ‘Borea’ di Sanremo, la donna di 39 anni, Kristina Sukhushina, di origine russa ma residente in provincia di Bari che, nella tarda mattinata di ieri, è stata investita dalla Opel Corsa di un 91enne di Sanremo, rimasto abbagliato dal sole mentre lei attraversava la strada sulle strisce pedonali.

Le sue condizioni sono invariate ed è stata dichiarata la morte cerebrale mentre la Polizia Municipale ha rintracciato il marito, un italiano che vive in Puglia, e la madre che invece è in Russia. Le indagini svolte dalla Municipale matuziana hanno confermato le ipotesi delle prime ore, confermate dal 91enne, che ha ammesso di essere rimasto abbagliato dal sole e di non aver visto la donna attraversare.

L’uomo è stato dimesso dal nosocomio anche se rimane in stato di choc. La donna, invece, ha un danno cerebrale irreversibile ed è tenuta in vita dalle macchine a cui è attaccata. Ha riportato un gravissimo trauma cranico dovuto al violentissimo impatto con l’auto, che l’ha sbalzata sul vicino marciapiede.

La 39enne è una commessa che lavora in una delle boutique dell’outlet ‘The Mall’, in Valle Armea a Sanremo. Vive nella città dei fiori, anche se è residente a Bari.